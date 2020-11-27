Пятница, 27 Ноября 2020 10:15

АрмИнфо. Прошедшей ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды созванивался с президентом России Владимиром Путиным,о чем сообщил на своей странице Facebook.

В ходе телефонных разговоров обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами Лачинского коридора, пропавшими без вести, поисковыми операциями, телами погибших, обменом пленными, размещением и разграничением миротворцев, а также разблокировкой транспортных коммуникаций в регионе. написал Никол Пашинян.

Подобные обсуждения носят регулярный характер, информация о переговорах не распространяется, учитывая их характер и частоту,-отметил Пашинян.