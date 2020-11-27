Пятница, 27 Ноября 2020 00:40

АрмИнфо. Российская сторона в лице компании «ГеоПроМайнинг Голд» (GPM Gold) предприняла все необходимые предварительные меры по обеспечению безопасности территории Сотского залотоносного рудника в Гегаркуникской области Армении, находящего на стыке армяно-азербайджанской границы. Об этом 26 ноября в ходе брифинга заявил замначальника Генштаба РА Циран Хачатрян.

Отметим, что ранее в СМИ была растиражирована информация о том, что ВС Азербайджана ворвались на территорию рудника и потребовали от сотрудников покинуть территорию месторождения.

В этой связи Хачатрян напомнил, что согласно трехсторонней договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября, армянские ВС были выведены из Карвачарского района Республики Арцах 25 ноября в соответствии с графиком. Он продемонстрировал карту, на которой было четко видно, что граница между Арменией и Азербайджаном проходит практически посередине территории рудника.

«Все вопросы безопасности в Сотке решались российской стороной. Мы не были вовлечены в процесс обеспечения безопасности этого участка. Ворота на дороге Сотк-Карвачар также были установлены российской стороной. ВС Азербайджана, войдя в Карвачар, и столкнувшись с препятствием, подняли этот вопрос , требуя убрать их», - сказал Хачатрян.

Он отметил, что армянская сторона, проинформировала Азербайджан, что этим вопросом занимается российская сторона, и переговоры вокруг территории рудника вела российская сторона. При этом он затруднился сказать, договорились ли стороны и о чем.

Хачатрян также проинформировал, что разграничение границ осуществляется через систему GPS, и у армянской стороны нет военных позиций, расположенных за приграничной чертой, ранее разделяющих Армянскую и Азербайджанскую советские республики. Он отметил, что сейчас разделительная линия идет по тем координатам, которые существовали в советское время, однако при этом не исключил, что в что может быть в дальнейшем дастигнута некая договоренность об определенных участках и будут внесены изменения.

На уточнение, кому все же принадлежит рудник, замначальника Генштаба РА вновь отметил, что часть его находится на территории Армении, а часть там, где в основном находится хвостохранилище, за территории возвращенных Азербайджану земель. «Вопрос эксплуатации рудника будет решать его владелец. Все вопросы дальнейшей эксплуатации будет решать российская сторона», - сказал он.

Высокопоставленный военный также проинформировал, что азербайджанская сторона уже установила 3 позиции близ рудника.

Военный отметил, что в эти дни рудник не работал и сотрудников рудника, кроме российской службы безопасности, на нем было.

Напомним, что компания GeoProMining, основанная в 2001 году, является международной частной компанией с диверсифицированной ресурсной базой золота и других металлов. Предприятия GeoProMining расположены в России и Армении. В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия - Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК) и компания GPM Gold, владеющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой и разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение.