Четверг, 26 Ноября 2020 21:24

АрмИнфо. Согласно подписанному 9 ноября трехстороннему заявлению премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, Карвачарский район Республики Арцах с 15 ноября должен был перейти под контроль Азербайджана. Однако после было принято решение перенести крайний срок на 25 ноября.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны РА, 25 ноября армянские подразделения были выведены из Карвачарского района, который, согласно положениям заявления, перешел к Азербайджану, в результате чего вместо прежней границы Армении с Арцахом сформировалась граница между Арменией и Азербайджаном. Согласно источнику, до полного и точного разграничения между Арменией и Азербайджаном на указанном участке временно были установлены ворота с целью прекращения движения в Карвачар и противоположном направлении.

Сегодня при участии представителей ВС Армении, России и Азербайджана с применением специальных средств (GPS-навигаторов) начались работы по демаркации. Сообщается, что часть демаркационных работ проводится на том участке Соткского месторождения, который был частью Карвачарского района Республики Арцах.

<Точная и полная демаркация крайне важна с целью исключения споров, или возможных дальнейших провокаций. Вооруженные силы Армении и Азербайджана, в результате работ по демаркации разместят свои боевые опорные пункты на уточненных границах и будут нести боевое дежурство>, - говорится в сообщении