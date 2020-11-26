Четверг, 26 Ноября 2020 18:25

АрмИнфо. Все что происходит в Армении, напоминает издевательство, проигравшая власть обвиняет в своей капитуляции оппозицию. Об этом с трибуны парламента заявил вице-спикер парламента от фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян.

Вице-спикер заметил, что в течение войны оппозиция оставила все разногласия и поддерживала власть. Он отметил, что под контроль Азербайджана переходит не 121, а 181 община Арцаха. Энфиаджян отметил, что пока в парламенте обсуждается вопрос отмены военного положения, наши соотечественники вынуждены покинуть Бердзор.

"Когда ситуация стала критической, фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" дважды призывали руководство страны провести с нами встречу. Обсудить сложившуюся ситуацию, мы протягивали руку помощи, но никто ее не пожал. Депутаты от нашей фракции отправляли всю свою зарплату в различные фонды, оказывали посильную нам помощь во всех сферах. В чем вы нас обвиняете? ", - подчеркнул Энфиаджян.

Он заметил, что в ходе войны страна потеряла территории, погибло огромное количество соотечественников, но все было напрасно. "Было осуществлено предательство. В Армении сейчас действуют антиармянские организации, сколько они будут еще существовать? Вы в курсе, что на депутатов от оппозиции, в том числе и на меня, вице- спикера парламента Армении, заведено уголовное дело, вы думаете это нормально? Сколько раз мы предупреждали, что следует изменить политику, что следует укрепить отношения с нашим стратегическим союзником? Все, кто провинился, кто виноват в сложившейся ситуации будет привлечен к ответственности, я вам это обещаю",- заключил вице-спикер.