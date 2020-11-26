Четверг, 26 Ноября 2020 17:15

АрмИнфо. Беларусь остается приверженной интеграционным процессам в формате СНГ. Об этом по итогам совместного заседания коллегий Министерств иностранных дел Беларуси и России на совместном брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"На посту председателя в 2021 году мы нацелены на системную работу по укреплению Содружества, усиление его роли и повышение авторитета на международной арене", - сказал Макей добавив, что белорусская сторона рассчитывает на дальнейшую всестороннюю поддержку российской стороной своих инициатив по углублению интеграции в ЕАЭС и СНГ.