Четверг, 26 Ноября 2020 17:13

АрмИнфо. Странно, что в ходе обсуждения вопроса отмены военного положения позицию правительства представляет не министр обороны или глава Генштаба Армении, а замминистра здравоохранения. Для сохранения режима военного положения нужны очень четкие причины, правовые или военные обоснования, которых нет. Об этом с трибуны парламента заявил представитель партии "Просвещенная Армения" Аркадий Хачатрян, заметив что гуманитарные доводы правительства просто неприемлемы.

Депутат подчеркнул, что в качестве оправдания для продления режима военного положения приводится также проблема, связанная с налоговыми и таможенными обязательствами. "Если весь вопрос только в этом, мы можем обсудить вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс Армении. Правительство сможет создать максимальное удобные для себя условия.

Мы надеялись, что здесь будет присутствовать представитель Минобороны Армении, который расскажет о реальных рисках, которые могут возникнуть, об угрозе безопасности в случае отмены режима ВП. Но никто из Минобороны так и не явился. Если нет правовых и военных объяснений, становится очевидно, что сохранение военного положения нужно в личных корыстных целях, так как оно ограничивает права и свободы граждан", - заключил Хачатрян.

Вместе с тем, депутат от правящей фракции "Мой шаг" Владимир Варданян заявил, что приветствует отмену режима военного положения, но у страны сейчас нет альтернативы этому режиму. "Всем очевидно, что ни один режим не может длиться вечно, тоже самое касается и военного положения. Но все мы обязаны осознать, что сейчас есть риски, которые не дают правительству возможность отменить военное положение. Нужны механизмы, которые заменят военное положение. Поймите, опасность не пропала. Она есть и сейчас>, - подчеркнул Варданян. Он призвал своих коллег вместе разработать механизмы, которые помогут отказаться от военного положения, разработать механизмы, которые помогут его заменить. Все говорят о нарушении прав человека. Но сейчас, во многих странах в связи с пандемией коронавируса действуют гораздо более жесткие ограничения. Более того, на прошлой неделе Конституционный суд отменил ряд введенных ограничений, связанных с правами человека. <Сейчас армяне всего мира испытывают боль, и мы все не исключение. Уйти проще всего, но сейчас мы пытаемся решить возникшие проблемы, и надеемся на ваше содействие", - заключил Варданян.