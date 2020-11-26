Четверг, 26 Ноября 2020 17:10

АрмИнфо. <Если сейчас в стране послевоенный период, зачем нам режим военного положения>, - обратился к коллегам с вопросом депутат от фракции "Процветающая Армения" Геворк Петросян, выступая в ходе внеочередного заседания парламента.

Петросян отметил, что военное положение предполагает наличие ряда ограничений, накладываемых, в том числе, и на свободы граждан, однако совершенно непонятно, что граждане от этого выигрывают.

Всем уже очевидно, считает он, что продлевая режим военного положения, руководство страны желает продлить свое пребывание у власти. <Не выйдет. Парламентская оппозиция уже две недели подряд борется за устранение этого режима ВП. Если кто-то сможет аргументировано убедить нас, что продление ВП поможет устранить угрозу безопасности Армении, то мы только "за". Но угроза всегда была и есть. До тех пор, пока у нас есть граница с Азербайджаном и Турцией, наша безопасность под угрозой. Но мы не можем вечно жить с режимом военного положения. Поэтому капитулировавшее правительство должно уйти, а не продлевать свое существование за счет ВП",- подчеркнул депутат.

В свою очередь депутат от ППА Наира Зограбян заявила, что

премьер-министр Никол Пашинян становится посмешищем в Азербайджане.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев просто издевается над Николом

Пашиняном. Да, он не является предателем для России или для

Азербайджана, но он предатель для Армении. Пашинян и его команда виноваты в том, что теперь госграница Армении с Азербайджаном существенно увеличилась. Люди, проживающие в Гегаркунике, Сюнике, Тавуше, стали теперь жителями приграничных регионов. Безопасность Армении постоянно будет под угроой. После Геноцида армян, именно сейчас мы проживаем самое сложное и трудное время, и спокойной жизни нам не будет>, - подчеркнула она.

Одно очевидно, подчеркнула она, что руководитель, подписавший капитуляцию, должен уйти. Это знает весь армянский народ, это знает и сам премьер-министр. Отмените военное положение и признайте, наконец, что ваше время истекло. Премьер-министр во всем видит угрозы, везде ему мерещатся заговоры и интриги. Мне звонили из Бердзора, и сказали, что эту территорию также должны освободить. Это тот самый коридор, который связывает Армению с Арцахом. Люди сами ведут переговоры с азербайджанцами и просят время, чтобы собраться и уехать.

<А что делать родителям пропавших без вести военнослужащих? Это настоящий позор. Чем скорее премьер-министр уйдет, тем скорее у нас появится новое руководство, способное сесть за переговоры. Иначе мы не решим всех вопросов, возникших в результате подписания позорного соглашения",- заявила Зограбян.

Секретарь партии "Процветающая Армения" Арман Абовян, в свою очередь, заявил, что власти провалили всю внешнюю политику, испортили отношения со всеми нашими союзниками, провалили и экономические реформы.