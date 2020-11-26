Четверг, 26 Ноября 2020 15:43

АрмИнфо. Заместитель министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что правительство против отмены режима военного положения. Об этом Аванесян заявил в ходе внеочередного заседания парламента. Замминистра здравоохранения заявила, что военное положение должно быть отменено не сразу, а поэтапно.

"Хочу заверить, что руководство страны, в случае отсрочки, готово обсудить инициативу по поэтапному устранению режима военного положения ",- подчеркнула Аванесян.

Также последняя заявила, что в последнее время Минздрав работает в напряженном режиме. "В последнее время в нашей стране сотрудники сферы здравоохранения творили чудеса и показывали очень высокий уровень медобеспечения раненных и заболевших граждан. Хочу заметить, что все это стало возможным, в том числе, благодаря пожертвованиям наших соотечественников и армян диаспоры. Военное положение освободило нас от налоговых и таможенных обязательств. Кроме того, были созданы условия для быстрого распределения получаемой помощи. Многие регулировки связаны с военным положением. Хочу также сообщить, что правительство обсуждает пакет законодательных изменений о том, как обеспечивать регулярное и бесперебойное оказание помощи после отмены режима военного положения",- заметила замминистра. В заключении Аванесян заявила, что считает отмену военного положения преждевременной.