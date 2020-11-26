Четверг, 26 Ноября 2020 15:38

АрмИнфо.Передача части средств Всеармянского фонда "Айастан" в государственный бюджет Армении обоснована. Об этом 26 ноября журналистам заявил председатель парламентской комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян.

По его словам, люди, которые перечисляют свои средства в Фонд, знают об их целевых предназначениях. Между тем, Фонд не обладает

механизмами трат на конкретные цели, к примеру, на приобретение вооружений, на что у него просто нет прав и полномочий. Депутат отметил, что есть государственный бюджет, который осуществляет

расходы, и который эти процессы регулирует.

На вопрос о возможности использования средств фонда на выплату премий чиновникам, Бабкен Тунян заметил, что правительство опубликует объемы средств, выплаченные на премии, и с каких источников это осуществлено. Он напомнил, что руководство Всеармянским фондом "Айастан" осуществляет Совет попечителей, структура проводит ежегодно международный аудит, и не может быть сомнений в нецелевом использовании его средств.

Ранее АрмИнфо сообщало, что собранные Всеармянским фондом "Айастан" финансовые ресурсы в размере 52,7 млрд драмов переданы правительству Армении. Согласно источнику, эти средства были направлены на восстановление инфраструктур, пострадавших в результате боевых действий, а также на лечение и социальное обеспечение пострадавших. Перевод денег в госбюджет дало правительству возможность освободить дополнительные средства на расходы, связанные с военным положением. С 17 сентября по 19 ноября необходимость в таких расходах составила 101 млрд драмов.

Отметим, что Всеармянский фонд "Айастан" с начала боевых действий 27 сентября организовал общенациональный сбор средств в рамках программы "Мы - наши границы". В рамках проекта удалось собрать $170 млн.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на экономиста Сурена Парсяна отмечало, что Всеармянский фонд "Айастан", согласно уставу, не имел права перечислять средства в госбюджет - Фонд может производить расходы только по направлениям уставных целей. Экономист подчеркивал, что ни покрытие дефицита бюджета РА, ни военные расходы не относятся к этой категории. "Денежные средства могут использоваться в рамках программ, утвержденных Фондом", - отмечал Сурен Парсян. "В целом госбюджет РА - это "котел", в котором не существует целевой направленности перечисляемых денег. Следовательно, эти суммы можно было потратить на любые цели, в том числе, на выплату заработных плат и премий", - отмечал Парсян. По его словам, собранные Арменией и Диаспорой порядка $170 млн, будут необходимы для восстановления инфраструктур Арцаха, в частности, на восстановление дорог, зданий, сооружений, школ и другие гражданские объекты, а также на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, вода, газ, интернет).

Сегодня же стало известно о том, что решением вице-премьера Тиграна Авиняна, сотрудники его аппарата представлены к премированиям. Впрочем, как говорится в заявлении офиса вице-премьера, премии получили лишь 2 из 19 сотрудников. Эти двое вместе с вице-премьером в октябре были непосредственно вовлечены в работы, связанные с боевыми действиями. В районе Шуши они получили огнестрельные ранения. Один из них продолжает лечение в медучреждении.