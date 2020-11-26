Четверг, 26 Ноября 2020 14:35

АрмИнфо.Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым позитивно оценил действия и роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает - и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что в принципе, хоть и в начале пути находимся, начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что изначально был глубоко погружен в проблемы Кавказского региона, хорошо их знает, и эта тематика много раз обсуждалась им с руководителями России, Армении и Азербайджана. "Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился, как мы когда-то обсуждали (последний раз - в Питере). Поэтому я вас искренне поздравляю", - отметил президент.

Вместе с тем он обратил внимание на наличие других проблем и конфликтных ситуаций. "Вызовов очень много в современном мире. Вы их знаете. И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы, начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство в мире. Мы это никогда не приветствовали и приветствовать не будем", - подчеркнул Глава белорусского государства.