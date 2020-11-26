Четверг, 26 Ноября 2020 14:16

АрмИнфо. Россия продолжает развертывать миротворческий контингент в Карабахе, задействуются современные средства РЭБ.

"Россия усилила миротворческий контингент в Нагорном Карабахе. Сегодня в НКР переброшен медицинский отряд специального назначения, прибывший из Восточного военного округа. Появились в зоне конфликта и новейшие отечественные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) <Леер-3>. В составе каждого несколько беспилотников, которые могут отправлять на сотовые телефоны текстовые, аудио- и видеосообщения. Поэтому в войсках <Леер-3> называют сотовым оружием", - сообщает <Известие> со сслыкой на источники в оборонном ведомстве.

Отмечается, что эти БЛА будут использовать не для постановки помех, а для массового оповещения местного населения во время гуманитарных операций. Аналогичные задачи <Леер-3> успешно решал в Сирии.

В состав комплекса <Леер-3> входят три беспилотных летательных аппарата <Орлан-10>, модифицированных для задач РЭБ, а также пункт управления на грузовике КамАЗ-5350.

Первоначальной задачей принятого на вооружение в 2015 году комплекса было глушение сигналов сотовой связи стандарта GSM. Через два года его доработали, чтобы расширить возможности для подавления современных сетей 3G и 4G, также нарастили дальность действия.

<Леер-3> способен часами барражировать в заданном районе, имитируя сотовую вышку. При этом он работает даже в районах, где покрытия сети нет вовсе или оно очень слабое. Телефоны автоматически подключаются к наиболее мощному источнику сигнала, которым и выступает беспилотник. Точные характеристики модернизированных для задач РЭБ аппаратов не раскрываются, но <Орлан-10> в базовом разведывательном варианте может находиться в воздухе по 10-12 часов.

Параллельно с этим, специалисты МЧС России завершили разгрузку доставленной в Нагорный Карабах гуманитарной помощи и контролируют распределение ее по домам и социально значимым объектам.

В сообщении пресс-службу МЧС РФ отмечается, что материалы помогут Степанакерту быстро восстановиться до наступления холодов.

Кроме того, сотрудники МЧС России совместно с представителями муниципалитетов оценили ущерб, нанесенный инфраструктуре в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскерана. Проверено 43 населенных пункта, обследовано более 2,6 тыс. объектов, из которых более 2,4 тыс. жилых домов, в том числе многоквартирных, и более 220 социально значимых объектов. "На сегодняшний день осмотр поврежденных зданий завершен", - подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем, МЧС России благоустроило лагерь для спасателей, организовано размещение прибывшего личного состава и техники.

В столицу Нагорного Карабаха двумя колоннами российские спасатели доставили более 300 тонн стройматериалов. Это древесина и стекла, которые здесь нужны в первую очередь - уже начались заморозки, хотя днем и светит солнце. Поэтому водители МЧС, которые преодолели до Степанакерта 1 700 км, в день приезда развезли стройматериалы до мест их распределения. Стекла начали тут же резать, а доски доставлять по адресам, где ремонтируют дома.