Четверг, 26 Ноября 2020 13:18

АрмИнфо.Сегодня сложилась ситуация, когда под предлогом действия в стране военного положения продолжает ограничиваться свобода слова, право граждан на проведение акций протеста и многое другое. Об этом с трибуны парламента заявил депутат от фракции "Просвещенная Армения" Геворк Горгисян, представляя законопроект "Об отмене военного положения".

Депутат отметил, что на сегодняшний день в военном положении уже нет необходимости. Оно было введено в связи с тем, что азербайджано-турецкий тандем начал войну против Арцаха, но этой угрозы больше нет.

"Более того, режим военного положения негативно отражается на экономической ситуации в стране, так как сейчас в воинских частях продолжают оставаться граждане, попавшие под мобилизацию. Эти люди сейчас не приносят стране никакой пользы, хотя могли бы вернуться к своей работе.

Также ситуация осложняется тем, что люди попросту не могут выехать из страны. Некоторым необходимо выехать на лечение или по другим делам, но они лишены этой возможности", - заметил депутат.

Горгисян напомнил, что соглашение о прекращении огня в Арцахе было подписано еще 9 ноября, а сегодня уже 26 ноября. По словам депутата, после подписания трехстороннего соглашения премьер-министр Армении заявил, что вопрос безопасности в регионе решен. С аналогичными заявлениями выступили президент и глава МИД России.

"Сейчас в Арцахе находятся российские миротворцы, следовательно, причин для сохранения режима военного положения в стране нет. Да, мы считаем данное соглашение предательством против всего народа Армении.

Руководитель фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян встречался с главой Генштаба ВС Армении, и его заверили, что Министерству обороны необходимо еще 7 дней для решения всех вопросов. Поэтому необходимо продлить режим военного положения. Однако, эта неделя давно прошла и Министерства обороны было много времени для решения всех вопросов. Мы призываем парламентское большинство присоединиться к нашей инициативе и отменить военное положение", - подчеркнул Горгисян.

Но данное предложение депутата не вызвало отклика у парламентского большинства. Так, депутат от фракции "Мой шаг" Ваагн Тевосян заявил, что если правительство не выступало с инициативой об отмене военного положения, значит в этом нет необходимости.