Четверг, 26 Ноября 2020 13:17

АрмИнфо.В Совфеде России прокомментировали резолюцию, принятую Сенатом Франции по Нагорному Карабаху.

Так, глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев убежден, что резолюция сената Франции по Нагорному Карабаху во многом продиктована разногласиями Парижа и Анкары, она так и останется рекомендацией для французского правительства.

"Как это ни прозвучит парадоксально, но у меня есть подозрение, что решение сената Франции - не только про Нагорный Карабах, при всем понимании искренних эмоций наших французских коллег, но и про Турцию", - сказал Косачев.

По его словам, в последние недели французско-турецкие отношения оказались в силу ряда обстоятельств, в том числе трагических, практически на нуле, дело дошло до "обмена любезностями" оскорбительного характера на высшем уровне.

"При этом известно, что Турция, будучи участником Минской группы ОБСЕ, тем не менее заняла откровенно проазербайджанскую линию по Нагорному Карабаху. И в этой ситуации традиционные проармянские симпатии во французском обществе наложились на накопившееся раздражение теперь уже французских политиков поведением Турции в международных делах", - полагает сенатор, передает РИА Новости.

По мнению Косачева, единодушная позиция сената - это во многом "демонстрация того, что и Франция в не меньшей степени готова к резким шагам в политике", но пока не более, чем демонстрация. "Сомнений в том, что данная инициатива, принятая как рекомендация правительству, так и останется таковой, практически нет. Может, оно и к лучшему - все-таки ситуация вокруг Нагорного Карабаха должна оставаться предметом прежде всего двустороннего азербайджано-армянского политического диалога. Без ультиматумов и без силовых сценариев", - заключил сенатор.

Отметим, что накануне, Сенат Франции 305 голосами "за" и одним против, принял резолюцию о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха, который был представлен 5 политическими фракциями.

Резолюция в числе прочих положений предлагает правительству Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику; осуждает агрессию Азербайджана в отношении Арцаха с участием Турции и иностранных наемников, требуя вывести войска из захваченных после 27 сентября территорий; также требует от правительства приложить все усилия для восстановления переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, что позволит восстановить границы от 1994 года, а это в свою очередь обеспечит безопасность армянского населения и возвращение вынужденных переселенцев, а также защитит армянское культурное и религиозное наследие. Указав в резолюции на армянские погромы в Баку, Сумгаите, Кировабаде и Мараге, и ссылаясь на доклады комиссии по расизму и нетерпимости Совета Европы и комитета ООН по расовой дискриминации (CERD) по Азербайджану, была указана невозможность проживания армянского населения в АР.

Принятие Сенатом Франции данной резолюции приветствовали уже МИД Армении, МИД Арцаха, Католикос Всех армян Гарегин Второй, Католикос Великого Дома Киликии Арам Первый, премьер-министр РА Никол Пашинян.

В Баку же раскритиковали данную резолюцию, назвав документ клочком бумаги.