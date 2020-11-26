Четверг, 26 Ноября 2020 12:52

АрмИнфо. МИД Турции отреагировал на резолюцию, принятую Сенатом Франции по Нагорному Карабаху.

Так, в турецком внешнеполитическом ведомстве назвали решение французских парламентариев очередным "показателем игнорирования элементарных норм международного права и принципов справедливости в угоду внутриполитических интересов".

"Призыв Сената Франции к выводу азербайджанских войск с территории самого Азербайджана - комичен, далек от реалий и предвзят. Утверждения, содержащиеся в документе в адрес Турции также лишены всякого смысла. Решение Сената Франции раскрывает истинные причины, по которым страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ до сегодняшнего дня даже не пытались урегулировать нагорно-карабахский конфликт", - говорится в заявлении МИД Турции. Анкара также назвала резолюцию "далекой от здравого смысла", заверив, что этот шаг фактически ограничивает возможности Парижа внести вклад в урегулирование проблем.

"Турция надеется, что Париж наконец-то вынесет верные уроки из 30-летнего конфликта, и сможет способствовать обеспечению стабильности на Южном Кавказе. Для этого достаточно учитывать реалии сегодняшнего дня и не отходить от буквы международного права. Анкара готова к взаимодействию со всеми странами, в том числе Францией, в направлении обеспечения мира и стабильности в конфликтных регионах", - подчеркнули в МИД Турции.

Отметим, что накануне, Сенат Франции 305 голосами "за" и одним против, принял резолюцию о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха, который был представлен 5 политическими фракциями.

Резолюция в числе прочих положений предлагает правительству Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику; осуждает агрессию Азербайджана в отношении Арцаха с участием Турции и иностранных наемников, требуя вывести войска из захваченных после 27 сентября территорий; также требует от правительства приложить все усилия для восстановления переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, что позволит восстановить границы от 1994 года, а это в свою очередь обеспечит безопасность армянского населения и возвращение вынужденных переселенцев, а также защитит армянское культурное и религиозное наследие. Указав в резолюции на армянские погромы в Баку, Сумгаите, Кировабаде и Мараге, и ссылаясь на доклады комиссии по расизму и нетерпимости Совета Европы и комитета ООН по расовой дискриминации (CERD) по Азербайджану, была указана невозможность проживания армянского населения в АР.

Принятие Сенатом Франции данной резолюции приветствовали уже МИД Армении, МИД Арцаха, Католикос Всех армян Гарегин Второй, Католикос Великого Дома Киликии Арам Первый, премьер-министр РА Никол Пашинян.

В Баку же раскритиковали данную резолюцию, назвав документ клочком бумаги.