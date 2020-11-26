Четверг, 26 Ноября 2020 11:59

АрмИнфо.Армянский народ переживает очень сложные времена. Об этом 26 ноября на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, сегодня основным требованием является преодоление этого периода времени. "Будучи премьер-министром страны, я беру на себя всю полноту ответственности за сложившуюся в стране ситуацию.

В то же время, я осознаю, что несу ответственность не только за произошедшее, но и за дальнейшее развитие страны. Обеспечение внутренней и внешней безопасности, и опубликованная мною 18 ноября "дорожная карта" должны стать исключительным приоритетом правительства и необходимостью, и все наши усилия должны быть сконцентрированы на решение этой проблемы", - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что правительство РА уже осуществляет две масштабные программы содействия, направленные на решение проблем соотечественников из Арцаха. Программы содействия, как заверил глава правительства, будут продолжаться столько, сколько необходимо. В ближайшей перспективе в центре внимания правительства будет и восстановление пострадавших от боевых действий населенных пунктов Сюникской и Гегаркуникской областей Армении по аналогии с проектами, реализуемые в Тавушской области.

К числу исключительных приоритетов, по словам Никола Пашиняна, будут отнесены также вопросы, касающиеся поиска пропавших без вести и обмен телами погибших. Над решением этой задачи правительство работает в ежедневном режиме. Основная проблема здесь заключается в том, что эффективность решения этого вопроса зачастую не связано только лишь с армянской стороной. В число актуальных задач относятся и гарантии социальной защиты семей погибших военнослужащих, лиц, ставших инвалидами и других категорий граждан, пострадавших в результате военных действий.

Но даже в этих условиях, продолжил Никол Пашинян, необходимо продолжить реализацию программ реформ, причем, с расширением и углублением повестки реформ в контексте новых вызовов. Параллельно с решением актуальных задач, необходимо будет оценить произошедшее, выявить и проанализировать их причины, чтобы армянская общественность получила четкие ответы на вопросы о том, что и как произошло.

"Народу должна быть доступна правда, чтобы принимать соответствующие решения. Самой главной задачей правительства должно стать то, чтобы гражданин реально ощущал себя хозяином страны, и с этим осознанием строил свое будущее. Именно гражданин должен решить, с кем и как будет строить это будущее, и в этом будущем кто и какую роль должен сыграть", - сказал премьер-министр РА, добавив, что творческий потенциал армянского народа и гражданина РА неисчерпаем.

Одной из важнейших задач должно будет стать централизация этого потенциала для строительства нового будущего. ""Мы не должны позволить, чтобы эта вера была убита, и наша каждодневная задача должна быть направлена на усиление и укрепление этой веры", - сказал глава армянского правительства.