составом. В частности, свои должности покинули министр обороны, министр иностранных дел, министр образования, науки, культуры и спорта, министр труда и социальных вопросов, министр по чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время, как заметил Никол Пашинян, произойдет смена министра экономики. Премьер-министр выразил признательность всем отставным министрам за предпринятые усилия в развитие страны, и пожелал новоназначенным министрам успехов в их деятельности.

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