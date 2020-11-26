Четверг, 26 Ноября 2020 11:02

АрмИнфо. Международная гуманитарная инициатива "Аврора" продолжает оказывать прямую помощь жителям Арцаха, пострадавшим от войны и находящимся сейчас на территории Арцаха и Армении.

В сообщении инициативы, поступившем в АрмИнфо напоминается, что уже подтверждены 20 проектов прямой помощи, общий бюджет которых составил 102 млн драмов (200 тыс. долларов).

Проекты реализуются в партнерстве с благотворительными фондами, а также неправительственными и правительственными организациями, работающими на местах. Заявки принимаются по адресу [email protected]

Также "Аврора" объявила об основных принципах работы по данному направлению и запуске новой волны международного фандрайзинга под эгидой #AraratChallenge.

Кроме финансовых запросов, а также пожертвований, принимаются также заявки на предоставление волонтерской и экспертной помощи или необходимости получения помощи волонтеров и специалистов. Во вторник, 1 декабря будет объявлен первый список проектов волонтерской направленности.

Список уже подтвержденных проектов, финансируемых "Авророй", представлен ниже:

Срочная гуманитарная помощь семьям и детям 1. Помощь в расселении вынужденно переселенных лиц из Шуши в Степанакерте и других

населенных пунктах Арцаха (совместно с Шушинским Союзом искусств <Нарекаци> и фондом <Гранта Матевосяна>) - $12 500 (6.4 млн драмов)

2. Оказание срочной гуманитарной помощи жителям 7 сел Мартакертского района (Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор

Кармраван, Нор Айкаджур, Нор Джраберд, Овташен) - $10 000 (5.1 млн драмов) 3. Предоставление 1 000 комплектов постельных принадлежностей для временно перемещенных лиц из Арцаха, находящихся в Армении - $12 700 (6.5 млн драмов) 4. Производство 500 теплых курток для жителей Арцаха на Степанакертской швейной фабрике - $12 000 (6.1 млн драмов) 5. Содействие программам помощи 600 арцахским переселенцам, пострадавшим во время войны (совместно с Фондом <Бари Мама>) - $10 000 (5.1 млн драмов) 6. Приобретение 200 калориферов для временно переселенных семей из Арцаха - $2 500 (1.3 млн драмов)

Медицинская помощь 7. Помощь в восстановлении рентгеновского оборудования Республиканской больницы г. Степанакерт - $10 500 (5.4

млн драмов) 8. Содействие фонду Travelling Doctors of Armenia в организации медицинских услуг на дому раненым (с ограничениями в

передвижении) в труднодоступных регионах Арцаха и Армении. - $10 000 (5.1 млн драмов) 9. Содействие приобретению машин скорой медицинской помощи для Арцаха (совместно с фондом ) - $20 000 (10.2 млн драмов) 10. Приобретение лекарств жизненной необходимости для граждан старшего поколения, проживающих в Арцахе (совместно с Фондом <Миасин>) - $2 000 (1.0 млн драмов) 11. Приобретение 55 раскладных кроватей для вынужденно переселенных лиц из Арцаха (совместно с Фондом <ВИВА>) - $3 000 (1.5 млн драмов)

Восстановление, оборудование 12. Помощь в восстановлении общеобразовательной школы № 1 г. Мартакерт (совместно с Министерством образования Арцаха). - $20 000(10.2 млн драмов) 13. Помощь мэрии города Мартуни в восстановлении пострадавшей от бомбардировок школы №2 им. Месропа Маштоца - $20 000 (10.2 млн драмов) 14. Содействие в основании хлебопекарни в Степанакерте с целью бесплатной раздачи хлеба в течение 6 месяцев и организации новых рабочих мест (совместно с инициативной группой <Тыл>) - $10 000 (5.1 млн драмов) 15. Помощь в оборудовании общежитий временного проживания для Арцахских переселенцев в Степанакерте - $10 000 (5.1 млн драмов) 16. Помощь мэрии Степанакерта в восстановлении локальной гражданской инфраструктуры - $10 000 (5.1 млн драмов)

Питание 17. Содействие организации питания для 166 человек, размещенных в Севане, Дилижане, Ереване в течение 15 дней (совместно с Фондом Victory-2020) - $10 000 (5.1 млн драмов) 18. Содействие в предоставлении питания 65 детям и взрослым из Арцаха, проживающим в католическом центре <Богоматерь Армении> (Гюмри) в течение 30 дней - $9 750 (5.0 млн драмов)

Предметы первой необходимости 19. Приобретение товаров первой необходимости для 200 арцахских семей, временно переселенных в Армению (совместно с фондом <Дом Надежды>) - $3 000 (1.5 млн драмов)

20. 50 наборов вещей первой необходимости для детей, вынужденно перемещенных из Арцаха в Армению (совместно с Global Shapers) - $2 050 (1.05 млн драмов).