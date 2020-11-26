Четверг, 26 Ноября 2020 11:01

АрмИнфо. Всеобъемлющую информацию о шагах, предпринимаемых для разрешения, назревающего в Арцахе гуманитарного кризиса представил глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече с генеральным директором по правам человека и верховенству права Совета Европы Христосом Якумопулосом и политическим директором СЕ Александром Гесселем.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в этом контексте Айвазян подчеркнул необходимость создания соответствующих условий для перемещенных карабахских армян для их возвращения в места своего проживания, и императив защиты и восстанавливая их прав.

Была подчеркнута необходимость осуществления четких шагов по сохранению культурного наследия Арцаха.