Четверг, 26 Ноября 2020 10:16

АрмИнфо.Глава МИД Армении Ара Айвазян указал на важность установления режима прекращения огня в зоне нагорно- карабахского конфликта и размещения миротворцев в Арцахе в ходе телефонного разговора с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, собеседники обсудили вопросы защиты интересов армян и восстановлению их прав в условиях гуманитарного кризиса в Арцахе, подчеркнув необходимость вовлечения в эту работу соответствующие международные организации.

Глава МИД Армении подчеркнул важность обеспечения продолжительности сопредседательства Минской группы ОБСЕ как единственного формата

посредничества с международным мандатом.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, касающимся нагорно-карабахского мирного процесса и предстоящего графика работы сопредседателей.