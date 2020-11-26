Четверг, 26 Ноября 2020 01:08

АрмИнфо. МИД Армении выступил с заявлением относительно резолюции, принятой Сенатом Франции.

В заявлении, в частности, говорится: «Принятая Сенатом Франции резолюция является важнейшим шагом на пути к признанию права народа Арцаха на самоопределение и к справедливому решению арцахского вопроса.

Этим решением народ Франции и представляющий его Сенат Франции вновь подтверждают свою непоколебимую приверженность всеобщим цивилизационным ценностям прав человека. Решение, подтверждая необходимость возобновления переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, намечает пути для устранения тяжелых последствий агрессии Азербайджана против народа Арцаха при содействии Турции и наемников.

Мы считаем особенно важным, чтобы в решении были четко зафиксированы нарушения норм международного права и прав человека со стороны вооруженных сил Азербайджана, а также экспансионистская политика Турции.

Беспристрастная оценка французских законодателей и их осуждение преступной агрессии против народа Арцаха и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта открывают путь к долговременному миру в регионе».