Среда, 25 Ноября 2020 22:32

АрмИнфо. Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан отметил, что вопрос признания независимости Арцаха очень серьёзный. Лемуан отметил, что Карабах заявил о своей независимости ещё в 1991 году, однако ни одно государство, даже Армения, не признало его независимость.

«Признание Карабаха серьёзный вопрос, и к нему следует подходить с учётом всех возможных последствий. Наше правительство должно задать себе вопрос, будет ли подобный жест полезным для самого Карабаха. Это признание не принесёт пользы никому. Ни Нагорному Карабаху, ни Армении, ни Франции, ни Минской группе ОБСЕ»,- подчеркнул госсекретарь Франции напомнив, что страна является аденом Минской группы в качестве посредника, что возлагает на неё ответственность. Также Лемуан заметил, что решение этого вопросы не может быть найдено в одностороннем жесте.

«Сегодня для продолжения переговоров стороны нуждаются в помощи сопредседателей. Турция играет дестабилизирующую роль в регионе. Заявление, подписанное президента России, Азербайджана и премьер-министром Армении порождает ряд вопросов, один из которых является вопрос статуса Карабаха.

Для решения этих вопросов необходимо активное участие стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Эти вопросы не могут обсуждаться только между Россией и Турцией»,- заключил госсекретарь МИД Франции.

Отметим, что сегодня Сенат Франции принял резолюцию «О необходимости признания независимости Нагорно-Карабахской Республики. Резолюция принята 305 голосами «за», один парламентарий проголосовал против. Данная резолюция имеет рекомендательный характер. Документ перейдёт в рассмотрение правительства Франции.