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АрмИнфо. Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан отметил, что вопрос признания независимости Арцаха очень серьёзный. Лемуан отметил, что Карабах заявил о своей независимости ещё в 1991 году, однако ни одно государство, даже Армения, не признало его независимость.
«Признание Карабаха серьёзный вопрос, и к нему следует подходить с учётом всех возможных последствий. Наше правительство должно задать себе вопрос, будет ли подобный жест полезным для самого Карабаха. Это признание не принесёт пользы никому. Ни Нагорному Карабаху, ни Армении, ни Франции, ни Минской группе ОБСЕ»,- подчеркнул госсекретарь Франции напомнив, что страна является аденом Минской группы в качестве посредника, что возлагает на неё ответственность. Также Лемуан заметил, что решение этого вопросы не может быть найдено в одностороннем жесте.
«Сегодня для продолжения переговоров стороны нуждаются в помощи сопредседателей. Турция играет дестабилизирующую роль в регионе. Заявление, подписанное президента России, Азербайджана и премьер-министром Армении порождает ряд вопросов, один из которых является вопрос статуса Карабаха.
Для решения этих вопросов необходимо активное участие стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Эти вопросы не могут обсуждаться только между Россией и Турцией»,- заключил госсекретарь МИД Франции.
Отметим, что сегодня Сенат Франции принял резолюцию «О необходимости признания независимости Нагорно-Карабахской Республики. Резолюция принята 305 голосами «за», один парламентарий проголосовал против. Данная резолюция имеет рекомендательный характер. Документ перейдёт в рассмотрение правительства Франции.
|Госсекретарь МИД Франции: Одностороннее признание Парижем независимости Карабахa не пойдёт никому на пользу
|Никол Пашинян: Международное признание независимости Арцаха входит в международную повестку
|Сенат Франции признал независимость Арцаха
|Мхитар Айрапетян: Сведения о том, что в дни арцахской войны на территории Ирана оказались армянские военнослужащие не соответствует действительности
|Премьер Армении и Генсек МОФ обсудили важность сохранения армянского культурно- исторического наследия в Арцахе
|В Сенате Франции началось обсуждение резолюции о признании независимости Арцаха
|Бывший член КРОУ Армении будет назначен губернатором Котайкской области
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 26 ноября
|Армен Саркисян не претендует на пост премьера, но считает, что сейчас не может использовать весь свой потенциал
|Германия направила 2 млн евро МККК на его деятельность в Нагорном Карабахе
|Премьер-министр встретился с членами семей военнослужащих, попавших в плен во время арцахской войны
|Экс-премьер: России не выгодно поддерживать Никола Пашиняна, потому что он потерял авторитет
|Мартакертское направление в Нагоный Карабах сегодня закрылось
|Грант Багратян: Мы проиграли войну из-за ряда тактических, политических и стреатегических ошибок
|Правозащитник: То, что произошло со мной, является самой настоящей провокацией
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|Генпрокуратура: Получены многочисленные факты убийств и жестокого обращения к пленным армянам со стороны азербайджанских военных
|Итальянский Скио просит власти страны признать независимость Арцаха
|Подвергнут приводу правозащитник, председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян
|В Ереване обсудили послевоенную ситуацию в Армении, Арцахе и диаспоре
|Глава партии "Просвещенная Армения" обратился к председателю ЕКПП
|В Кремле рассказали о деятельности в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении опровергли отставку начальника Генштаба ВС
|Академическая общественность Армении потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Вараздат Карапетян меняет депутатский мандат на кресло торгового представителя Армении в Китае
|Благотворительный фонд <Мой шаг> перечислит 512.3 млн. драмов на счет Фонда <Страхования военнослужащих>
|Замглавы МИД Армении рассказал странам МОФ о военной агрессии Азербайджана и плачевных гуманитарных последствиях войны в Карабахе
|Более 20-и армянских диаспоральных структур требуют отставки Пашиняна
|В Армении выявлено 1563 новых случая заражения коронавирусом
|Перед зданием партии "ГД" представители молодежного крыла партии АРФ "Дашнкацутюн" проводят акцию протеста
|Прогноз: Парламент, избранный в существующих условиях, будет изначально провальным
|Аналитик: Решать наши проблемы должны мы, а не страны-сопредседатели
|Национальный герой Арцаха напомнил о письме Сержу Саргсяну
|Премьер-министр Армении принял ряд кадровых решений
|Глава МИД Арцаха и представитель МККК обсудили вопросы, связанные с возвращением пленных и военнопленных, а также поиском пропавших без вести
|Никол Пашинян: Мы должны не только подсчитать ущерб, но и предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить экономическую стабильность в Армении
|Премьер-министр РА: Призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкой поддержки в армянском обществе
|Туркменистан продолжит сотрудничать с Афганистаном по вопросам безопасности
|Ардшинбанк признан самым надежным банком Армении 2020 года
|Никол Пашинян: За пятилетний срок нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе
|ВС Азербайджана занимают без единого выстрела Карвачар в день рождения легендарного Монте Мелконяна
|Никол Пашинян встретился с членами семей военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся в плену в Азербайджане
|США и Армения обсудили карабахское урегулирование
|Совет парламента Армении обратится в КС с просьбой лишить Царукяна депутатского мандата
|Прекращены полномочия члена КРОУ Месропа Месропяна
|Доставленную в Карабах гуманитарную помощь направят в Шушу и Степанакерт
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го ноября
|Премьер-министр РА: Мы должны реформировать наше мышление, чтобы достичь наших целей
|Президент России провел телефонные разговоры с главами Армении и Азербайджана
|Ованнес Игитян: Фракция "Мой шаг" обсудила с президентом Арцаха ряд насущных вопросов
|Президент РА: Лучший путь к победе - правильно оценить собственные ценности и возможности
|Заместитель министра обороны Армении подал в отставку
|Военная полиция Армении призвала участников боевых действий, вернувшихся с фронта сдать оружие и боеприпасы
|Инфоцентр: Сотрудники МККК посетили находящихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц
|Трое депутатов от фракции "Мой шаг" отправились в Москву для встречи с представителями партии "Единая Россия"
|В Турции рассказали о механизмах контроля за перемирием в Карабахе
|МИД РФ: Россия поддержала предложение о взносе в 2 млн евто на работу МККК в Карабахе
|Джонатан Лакот: Франция внедряет структурированную систему помощи армянскому населению, пострадавшему от карабахского конфликта
|Путин рассчитывает на участие международных организаций в урегулировании в Карабахе
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