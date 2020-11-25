Среда, 25 Ноября 2020 22:14

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян счёл резолюцию о признании независимости Арцаха принятую Сенатом Франции исторической. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня»,- подчеркнул премьер.

Отметим, что сегодня Сенат Франции 305 голосами «за» принял резолюцию о признании независимости Арцаха. Данное решение имеет рекомендательный характер. Документ будет рассмотрен правительством Франции.