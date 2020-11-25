Среда, 25 Ноября 2020 20:36

АрмИнфо. Депутат от фракции "Мой шаг", глава группы дружбы Армения-Иран Мхитар Айрапетян заявил, что сведения о том, что на территории ИРИ в дни арцахской войны якобы оказались армянские военнослужащие, не соответствует действительности.

На своей странице в соцсети Facebook, депутат подчеркнул, что, несмотря на то, что Армения и Иран еще не подтвердили эту информацию в официальных заявлениях, тем не менее, он получает письма с требованием еще раз разъяснить правду об этой информации.

"Как руководитель группы дружбы Армения-Иран, в последние дни я имел ряд телефонных разговоров с различными партнерами, недавно я встречался с послом РА в Иране Арташесом Туманяном, по словам которого вышеупомянутая новость на данный момент не подтверждена",- заключил депутат.