Среда, 25 Ноября 2020 20:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, Пашинян коснулся войны в Арцахе. Премьер отметил, что в ходе азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха, со стороны АР в военных действиях также участвовали наемники и террористы. Глава кабмина Армении сообщил, что эти террористы сейчас находятся в Азербайджане и представляют угрозу региональной и международной безопасности.

Стороны подчеркнули важность сохранения армянского культурно-исторического населения в Арцахе. Также была отмечена необходимость освобождения пленных и возвращение пропавших без вести граждан.

Премьер-министр выразил благодарность Генсеку за обеспечение устойчивого функционирования Международной организации Франкофонии в условиях пандемии. В свою очередь Мушикивабо заявила, что приложит все усилия для углубления и укрепления сотрудничества Армении в рамках МОФ.