Среда, 25 Ноября 2020 19:55

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17:00 собственные дома на улице Сепуга и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

собственные дома квартала “Канакерская ГЭС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 25 на улице Мамиконянца, жилой дом 1 на улице Малхасянца, жилые дома 9, 28а на улице Сундукяна, жилой дом 78/1 на улице Арцруни, жилой дом 14 на улице Лепсуса, жилые дома 4-4/2, 6 на улице Ширванзаде, жилой дом 10, собственные дома на улице А.Сероба и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 36, 38, 38а, 40 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 10 и собственные дома на улице А.Хачатряна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Бакунца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Андако”, жилой дом 31 на улице Московяна, жилой дом 43 на пр. Маштоца, жилые дома 71, 83 на улице Теряна, жилой дом 26а на улице Абовяна, частично собственные дома Айгестана, жилой дом 25 на улице Хоренаци, жилой дом 20 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 15 на пр. Тиграна Меца, частично собственные дома Фирдуса, жилой дом 24 на улице Анрапетутяна; жилой дом 40 на улице Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; подъезды 3, 4 жилого дома 55 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Ширака, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, кварталы “Болор охер”, “Калер”, частично квартал “Цирананоц” в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Зар, Неркин Птгни, Камарис, Капутан, Гегашен, Дзорахбюр;

13։00-15։00 село Балаовит, Завод “ЕБК” с прилегающими территориями, садоводческая компания “Птгни-2” общины Птгни, ООО “Саранкар”, “Онира Клаб”, “Г.Овсепян”, “Алмериа”, воинская часть Балаовита;

в Гегаркуникской области:

11:00-12:00 община Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.