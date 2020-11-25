Среда, 25 Ноября 2020 18:44

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян продолжает проводить встречи с членами семей военнослужащих и мирных жителей, попавших в плен и пропавших без вести во время арцахской войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, премьер-министр вновь предоставил информацию о работе, проводимой Российской Федерацией и Международным комитетом Красного Креста с участием Арцаха по обмену пленными и поиску пропавших без вести. Пашинян выслушал также опасения родственников по поводу поведенческой линии Азербайджана в отношении пленных и задержек процесса по их выявлению, после чего ответил на все интересующие их вопросы.