Среда, 25 Ноября 2020 17:58

АрмИнфо. "То, что произошло со мной, является самой настоящей провокацией", - заявил 25 ноября журналистам правозащитник, председатель Хельсинского комитета Армении Аветик Ишханян.

Напомним, что сегодня правозащитник был подвергнут приводу в полицию РА. Аветик Ишханян рассказал, что сегодня проходил мимо здания правительства в офис своей организации. Среди полицейских заметил знакомого с уголовным прошлым, которому офис ранее оказал услугу в жилищном вопросе. Этот полицейский в агрессивной форме спросил, как "там мое дело". "Я ответил, что мы потеряли Карабах, а ты еще своим делом занят? Тот в ответ разразился бранью в мой адрес и в адрес Карабаха. Я в ответ поинтересовался, мне ли адресовано это ругательство. В этот момент он накинулся на меня. И лишь после того, как подоспели полицейские и граждане, нас обоих подвергли приводу ", - рассказал правозащитник, напомнив слова Ваграма Папазяна: "Интересно, этому человеку я какую хорошую услугу оказал".

Он заметил, что для него было бы интересно узнать, каким образом человек с уголовным прошлым оказался в рядах полиции. Кроме того, согласно протоколу выясняется, что это сам правозащитник накинулся на полицейского. "Очевидно, что речь идет о провокации. Я предупреждаю общественных и политических деятелей, что подобные провокации в будущем продолжатся, и небходимо проявлять осторожность", - сказал Ишханян.

Он добавил, что премьер-министр поставил перед собой задачу любой ценой удержать власть, незаконным указаниям которого подчиняются правоохранительные структуры. Де-юре они в подчинении премьер-министра, а руководителей структур он меняет как перчатки. В этой связи правозащитник напомнил заявления бывших глав полиции и СНБ о незаконных приказах Пашиняна. Причиной всему этому, по его словам, является то, что Армения не является правовым государством.