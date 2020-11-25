Среда, 25 Ноября 2020 17:26

АрмИнфо. <Я действительно утверждаю, что ситуация с Шуши - это в большей степени политическое решение, по той простой причине, что на момент подписания заявления в городе находились подразделения Армии обороны Арцаха>. Подобное мнение в ходе видео-моста Москва-Ереван в пресс-центре Спутник заявил автор проекта WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов.

<Я не берусь утверждать, что город был под полным контролем Армии обороны Арцаха. Сложно утверждать, потому что ВС Азербайджана там также присутствовали. Но в момент подписания заявления за город шли бои. И для меня лично это неоспоримый факт, потому что я созванивался с ребятами с передовой>, - сказал он. Как минимум, по словам военкора, две группы солдат Армии обороны Арцаха 9 ноября находились в Шуши, что значит, что Азербайджан полностью не контролировал город.

<Более того, мне известно, что 7-го ноября, когда Ильхам Алиев заявил, что взял Шуши, в городе находилось группы диверсантов, которые смогли войти в город сквозь заслоны и занять определенные точки, с которых вели огонь по подходящим подразделениям, машинам и т.д. и обеспечить узкий коридор для поддержки.

Касаемо командующих в Шуши, Пегов отметил, что ситуацию в городе контролировал и руководил операцией министр обороны Арцаха. На месте был также замминистра обороны. <Город от снайперов был фактически зачищен 7-го числа. И далее уже были приняты решения, которые на мой взгляд, являются политическими, нежели военными. Мне сейчас сложно судить и оценивать правильность решений руководства Армении и Арцаха. Наверное, только они знали насколько большой запас прочности имеется для дальнейших боевых действий. Возможно, ресурсы, действительно, были на исходе, и ситуация могла повернуться в куда более худшую сторону. Об этом я, действительно, ничего не знаю. Это скорее разведданные, которыми военный журналист не может обладать>, - отметил Семен Пегов.

Касаемо Гадрута, автор проекта WarGonzo заметил, что были допущены ошибки, и здесь уже объективно военная потеря, нежели политическая. <За город шли бои больше недели. Сначала зашли диверсанты в армянской военной форме и на бытовом уровне могли общаться на армянском языке. Исходя из этого, из города были вывезены ополченцы, и город зачищали спецназевцы Армии обороны Арцаха. По той простой причине, чтобы элементарно не убить своих из-за этой путаницы>, - рассказал он, подчеркнув, что происходящее являлось режимом КТО (контртеррористическая операция). Однако тех средств и живой силы ВС Азербайджана, по его словам, оказалось больше, и город перешел полностью под их контроль. Точную дату военкорр затруднился назвать, однако заметил, что это не совпало с заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева, поскольку после этого Пегов еще три раза бывал в Гадруте. <Думаю, что полностью город на самом деле перешел под контроль Азербайджана только по истечению 10 дней после официального заявления Алиева>, - заметил он.

Напомним, что в интервью Общественному телевидению премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян отметил, что по всем возможным сценариям для прекращения Арцахской войны Шуши должны были сдать без боя. Он рассказал, что дважды были совершены попытки освободить город. Однако, первая из них не увенчалась успехом. В рамках второй попытки, по словам премьера, группе военных удалось войти и занять позиции, но не удалось развить этот успех.