Среда, 25 Ноября 2020 16:26

АрмИнфо. Генеральной прокуратурой Армении получены многочисленные доказательства по факту пыток и жестокого, бесчеловечного обращения с военнопленными в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно источнику, в ходе предварительного расследования дела по факту развязывания и ведения агрессивной войны со стороны руководства Азербайджана в отношении Арцаха и Армении, с целью проверки информации, размешенной в интернете и прессе, было установлено, что ВС Азербайджана нарушили ряд норм международного гуманитарного права.

В частности, была нарушена Конвенция о защите жертв международного вооруженного конфликта от 1949 года, а также Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям и Конвенция международного гуманитарного права от 1977 года. Фактически, получены данные о многочисленных случаях убийства, пыток в отношении военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся в плену ВС Азербайджана. К данным лицам применялось жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, несмотря на вышеуказанные конвенции.

Должностные лица ВС Азербайджана совершили ряд тяжких преступлений в отношении пленных военнослужащих, в их действиях явно видна национальная ненависть. Все действия данных лиц являются грубым и намеренным нарушением международного гуманитарного права.

Например, 16 октября 2020 г азербайджанские военные позвонили с мобильного телефона военнопленного Н.Б. его родственнику и сообщили, что обезглавят пленного и выставят фотографию в соцсети. Через несколько часов фото обезглавленного военнопленного оказалось в соцсетях. Более того, представители ВС АР насильно вывезли жителя города Гадрут М.М. в Азербайджан. Там пожилого человека подвергли бесчеловечному обращению и пыткам, лишив жизни. Есть также ряд других случаев, подтверждающих данную информацию.

Генпрокуратура Армении предпринимает шаги для доведения данных сведений представителям международных прокурорских органов. Генеральная прокуратура Армении и орган, осуществляющий следствие, находятся в постоянном контакте с соответствующими национальными органами, занимающимися вопросами военнопленных, граждан Республики Армения и Республики Арцах.