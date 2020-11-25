Среда, 25 Ноября 2020 16:13

АрмИнфо.Мэр итальянского Скио (провинция Виченца, Северная Италия - ред.), Совет и руководители фракций городского совета подписались под письмом, который будет направлен в Сенат, Палату депутатов и в Совет министров Италии, с призывом признать независимость Арцаха. Об этом сообщает посольство Армении в Италии.

В армянском дипломатическом представительстве выразили благодарность Скио за солидарность с армянским народом и защиту общечеловеческих ценностей.