Среда, 25 Ноября 2020 16:08

АрмИнфо. Вопросы, связанные с послевоенной ситуацией, сложившейся в Армении, Арцахе и диаспоре обсудили на круглом столе Ереване под председательством президента САР и ВАК, посла доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамяна, и инициированном Всемирным армянским конгрессом и Союзом армян России.

Как сообщает пресс-служба САР, в числе обсужденных вопросов были также восстановление национального единства и достоинства, разработка механизмов выхода из кризисной ситуации, оказания содействия семьям погибших и пропавших военнослужащих, раненным и инвалидам, беженцам, смягчение последствий пандемии, восстановление полноценной деятельности Армении в международной сфере с чётким определением внешнеполитических приоритетов и др.

"После подписания трёхстороннего заявления военные действия завершились, но борьба только начинается. Более того, она вступила в новую, более судьбоносную и ответственную стадию", - сказал в своём выступлении Ара Абрамян.

В работе круглого стола приняли участие видные представители армянской интеллигенции: деятели науки, образования, культуры, общественно-политической сферы, известные военачальники, дипломаты, неравнодушные граждане, обеспокоенные происходящими событиями и дальнейшей судьбой Армении, Арцаха и нашего народа.

Участники встречи выразили уверенность в том, что, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, неразбериху в стране, разброд в умах и действиях, необходимо объединить имеющийся патриотический интеллектуально-деловой потенциал, который всегда существовал и существует до сих пор, для того, чтобы обобщив все имеющиеся предложения, представить единую дорожную карту с поэтапным планом её реализации.

Будущее страны и армянского народа все участники встречи связывают исключительно с эволюционным и поступательным развитием Армении и Арцаха.

"Вместе с тем, очевидно, что стандартных решений для выхода из нынешней ситуации нет.

Немедленного пакетного решения требуют внутри- и внешнеполитические вопросы, связанные с послевоенной судьбой и обустройством Арцаха и Армении, консолидацией и эффективным использованием потенциала Спюрка, гуманитарной деятельностью, борьбой с коронавирусом и др.

В сложившейся ситуации, премьер-министр Армении должен уйти в отставку и конституционным путём необходимо избрать нового премьера и компетентное правительство.

Возглавить правительство кризисного периода может исключительно тот лидер, который не только заявит и обоснует дорожную карту, но и представит сроки поэтапной реализации каждого пункта (неся ответственность за возможный срыв), а также - что особенно важно - механизмы реализации и источники финансирования. В течение года новое правительство должно подготовить внеочередные парламентские выборы.

Отныне в обществе не должно быть места ненависти и взаимному недоверию, разрушительным чёрно-белым разделительным линиям.

В обществе очевиден запрос на компетентного, патриотично настроенного лидера, пользующегося авторитетом внутри страны и за её пределами, не связанного партийными и клановыми интересами, за плечами которого - багаж реальных дел и убедительный пройденный путь.

Мы проиграли битву, но не сражение. Правильные выводы и уроки последних десятилетий, и, в особенности, последней Арцахской войны, объединение вокруг позитивной повестки национального лидера и правительства, в сочетании с реальными делами и действиями, мы уверены, способны вернуть нам веру в собственные силы и возродить нашу страну", - говорится в сообщении САР