Среда, 25 Ноября 2020 15:46

АрмИнфо.Глава партии "Просвещенная Армения", депутат Эдмон Марукян обратился к председателю Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Марукян, подчеркнул, что для того, чтобы спасти жизни армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, и сделать возможным их обмен, он обратился к председателю ЕКПП, к двум вице-председателям, призвав их срочно отправиться с визитом в Азербайджан. Депутат призвал председателя ЕКПП исследовать и предотвратить случаи возможного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с людьми.

Отметим, что ЕКПП является единственным органом, который может беспрепятственно посещать любое закрытое учреждение в Азербайджане.