Среда, 25 Ноября 2020 15:22

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о функциях российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и Центра гуманитарного реагирования.

Так, на уточнение журналистов, действительно ли расширяется российская миротворческая миссия в Карабахе с учетом того, что туда направляются, в том числе, врачи и специалисты для решения вопросов теплоснабжения, Песков заметил, что Центр гуманитарного реагирования занимается решением проблем, которые усугубились войной в Нагорном Карабахе, миротворческая миссия выполняет другие функции.

"Нет, это ошибочное впечатление. С одной стороны, не нужно их полностью разделять, но и не нужно путать чисто миссию наших военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения конфликтующих сторон, с гуманитарным центром - совместный гуманитарный центр, который открыт и функционирует там, набирает, собственно, свои обороты", - сказал Песков, добавив, что гуманитарный центр призван решить многочисленные проблемы, которые усугубились в связи с войной.

Он также отверг утверждения, что случившееся в Нагорном Карабахе дает основания ожидать обострения ситуации в Донбассе и попыток Киева вернуть контроль над регионом.

Вместе с тем Песков не стал комментировать и заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что он обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность расширения усилий по поддержанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе вместе с другими странами региона. Представитель Кремля подчеркнул, что ему нечего сказать, кроме того, что опубликовано в официальном пресс-релизе.

"В ходе телефонного разговора обсуждался вопрос выполнения договоренностей президента Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера-министра Армении Никола Пашиняна. Также в центре внимания были модальности совместной работы в рамках совместного мониторингового центра", - констатировал Песков.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа. Переброска российских миротворцев осуществлялась из Ульяновска военно- транспортными самолетами Ил-76. Россия направила в зону нагорно-карабахского конфликта миротворческий контингент со штабом в Степанакерте: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Параллельно с этим в Степанакерте развертывает деятельность Международный центр гуманитарного реагирования, призванный оказать содействие населению в преодолении гуманитарных последствий войны.