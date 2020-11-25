Среда, 25 Ноября 2020 15:16

АрмИнфо.Президиум Национальной академии наук Армении требует отставки кабмина во главе с премьер-министром РА Николом Пашиняном.

Как говорится в заявлении президиума НАН, "В связи с тяжелой ситуацией, возникшей в результате турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха и Армении, президиум НАН РА считает, что заявление, подписанное между Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября, является унизительным документом для армянского народа. Согласно документу Республика Арцах несет большие территориальные потери, имеет серьезные ограничения суверенитета, а в двух армянских республиках и диаспоре создается сложная и тяжелая морально-психологическая атмосфера.

В сложившейся ситуации мы рассматриваем миротворцев Российской Федерации как исключительного гаранта установления стабильности в регионе, а также, как спасение от турецко- азербайджанской политики геноцида в отношении армян Арцаха и установления стабильности в регионе.

Мы высоко оцениваем решающую роль ВС Армении в деле сохранения территории, находящейся под контролем властей Арцаха. Мы призываем исключить деморализацию армии, способствовать пополнению, укреплению и модернизации армии.

Решительно осуждаем многолетнее пассивное отношение властей республики к науке, в результате чего стало невозможно применить современные научно-технические достижения в системе обороны страны.

Считаем недопустимыми призывы к вражде, мести, недоверию, ненависти в обществе, призываем к решительным усилиям по созданию атмосферы солидарности и единства.

В сложившейся ситуации мы считаем дальнейшее пребывание в должности правительства РА неэффективным и требуем отставки правительства во главе с премьер-министром республики"