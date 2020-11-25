Среда, 25 Ноября 2020 13:30

АрмИнфо.Благотворительный фонд <Мой шаг> перечислит 512.3 млн. драмов на счет Фонда <Страхования военнослужащих>. Подобное решение было принято 20 ноября на заседании Попечительского совета Фонда.

Кроме того, сообщается, что Фонд оказывает помощь Реабилитационному центру защитника Отечества. В частности, на средства Фонда будут созданы 60 новых палат, новые залы по физотерапии, эрготерапии, комнаты управления болью, современного протезирования, экспресс-лаборатория. В результате Центр сможет обслуживать вдвое больше пациентов - до 600 военнослужащих. Сообщается, что с этой целью между Фондом и Центром был заключен договор о пожертвовании 180 млн. драмов.

В планах Фонда приобретение 1000 планшетов для организации дистанционного обучения арцахских детей. Еще 1000 планшетов приобретет государство. <Фонд переходит от программ развития к антикризисной деятельности для смягчения социальных и гуманитарных последствий войны>, - говорится в сообщении.