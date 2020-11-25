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АрмИнфо.Перед зданием офиса партии "Гражданский договор" представители молодежного крыла партии АРФ "Дашнкацутюн" проводят акцию протеста. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.
Участники акции призывают представителей партии присоединиться к народу. "У вас есть выбор, или поддержать народ Армении, или предателя Никола Пашиняна. Факт в том, что Пашинян, подписав это позорное трехстороннее соглашение предал весь армянский народ. У вас есть время прсоединиться к нам", - подчеркнул один из участников акции. Протестующие скандируют "Никол предатель". Один из участников акции написал на стене партии: "Вы обслуживаете Азербайджан". После чего полицейские стали подвергать проводу участников акции.
|Генпрокуратура: Получены многочисленные факты убийств и жестокого обращения к пленным армянам со стороны азербайджанских военных
|Итальянский Скио просит власти страны признать независимость Арцаха
|Подвергнут приводу правозащитник, председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян
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|Глава партии "Просвещенная Армения" обратился к председателю ЕКПП
|В Кремле рассказали о деятельности в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении опровергли отставку начальника Генштаба ВС
|Академическая общественность Армении потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Вараздат Карапетян меняет депутатский мандат на кресло торгового представителя Армении в Китае
|Благотворительный фонд <Мой шаг> перечислит 512.3 млн. драмов на счет Фонда <Страхования военнослужащих>
|Замглавы МИД Армении рассказал странам МОФ о военной агрессии Азербайджана и плачевных гуманитарных последствиях войны в Карабахе
|Более 20-и армянских диаспоральных структур требуют отставки Пашиняна
|В Армении выявлено 1563 новых случая заражения коронавирусом
|Перед зданием партии "ГД" представители молодежного крыла партии АРФ "Дашнкацутюн" проводят акцию протеста
|Прогноз: Парламент, избранный в существующих условиях, будет изначально провальным
|Аналитик: Решать наши проблемы должны мы, а не страны-сопредседатели
|Национальный герой Арцаха напомнил о письме Сержу Саргсяну
|Премьер-министр Армении принял ряд кадровых решений
|Глава МИД Арцаха и представитель МККК обсудили вопросы, связанные с возвращением пленных и военнопленных, а также поиском пропавших без вести
|Никол Пашинян: Мы должны не только подсчитать ущерб, но и предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить экономическую стабильность в Армении
|Премьер-министр РА: Призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкой поддержки в армянском обществе
|Туркменистан продолжит сотрудничать с Афганистаном по вопросам безопасности
|Ардшинбанк признан самым надежным банком Армении 2020 года
|Никол Пашинян: За пятилетний срок нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе
|ВС Азербайджана занимают без единого выстрела Карвачар в день рождения легендарного Монте Мелконяна
|Никол Пашинян встретился с членами семей военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся в плену в Азербайджане
|США и Армения обсудили карабахское урегулирование
|Совет парламента Армении обратится в КС с просьбой лишить Царукяна депутатского мандата
|Прекращены полномочия члена КРОУ Месропа Месропяна
|Доставленную в Карабах гуманитарную помощь направят в Шушу и Степанакерт
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го ноября
|Премьер-министр РА: Мы должны реформировать наше мышление, чтобы достичь наших целей
|Президент России провел телефонные разговоры с главами Армении и Азербайджана
|Ованнес Игитян: Фракция "Мой шаг" обсудила с президентом Арцаха ряд насущных вопросов
|Президент РА: Лучший путь к победе - правильно оценить собственные ценности и возможности
|Заместитель министра обороны Армении подал в отставку
|Военная полиция Армении призвала участников боевых действий, вернувшихся с фронта сдать оружие и боеприпасы
|Инфоцентр: Сотрудники МККК посетили находящихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц
|Трое депутатов от фракции "Мой шаг" отправились в Москву для встречи с представителями партии "Единая Россия"
|В Турции рассказали о механизмах контроля за перемирием в Карабахе
|МИД РФ: Россия поддержала предложение о взносе в 2 млн евто на работу МККК в Карабахе
|Джонатан Лакот: Франция внедряет структурированную систему помощи армянскому населению, пострадавшему от карабахского конфликта
|Путин рассчитывает на участие международных организаций в урегулировании в Карабахе
|Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Степанакерт
|В Ереване обсуждались правовые процессы на тему использования Азербайджаном в Нагорном Карабахе наемников - террористов
|Послы США и ЕС провели встречу с членами Комиссии по противодействию коррупции Армении
|Минфин РА: Собранные Всеармянским фондом "Айастан" финансовые ресурсы переданы правительству Армении
|Лавров и Зариф обсудили текущую обстановку в Нагорном Карабахе
|У посольства России в Армении прошла акция родственников пропавших без вести военнослужащих
|С 24 по 29 ноября в Армении ожидается погода без осадков
|Министр экономики Армении представил заявление о своей отставке
|Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе, но стоит ли ему верить
|Ушел из жизни генерал-майор Аствацатур Петросян
|Оппозиционер: Премьер-капитулянт должен уйти
|Конгресс Испании принял очередное предложение-ходатайство в поддержку Арцаха
|Премьер-министр РА: Есть надежда на то, что удастся найти и вернуть большую часть пропавших без вести в Карабахе солдат
|Совет парламента намерен обратиться в КС для лишения главы партии "Процветающая Армения" депутатских полномочий
|Бывший судья КС Ким Балаян объявил голодовку, он обвиняет Никола Пашиняна в свержении Конституционного строя
|Глава МИД Турции: Соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону и Армении
|После боевых действий в Карабахе Фонд "1000 драм" выплатил компенсации 104 бенефициарам
|Читать больше
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