Среда, 25 Ноября 2020 12:16

АрмИнфо.Перед зданием офиса партии "Гражданский договор" представители молодежного крыла партии АРФ "Дашнкацутюн" проводят акцию протеста. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Участники акции призывают представителей партии присоединиться к народу. "У вас есть выбор, или поддержать народ Армении, или предателя Никола Пашиняна. Факт в том, что Пашинян, подписав это позорное трехстороннее соглашение предал весь армянский народ. У вас есть время прсоединиться к нам", - подчеркнул один из участников акции. Протестующие скандируют "Никол предатель". Один из участников акции написал на стене партии: "Вы обслуживаете Азербайджан". После чего полицейские стали подвергать проводу участников акции.