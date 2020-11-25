Среда, 25 Ноября 2020 12:14

АрмИнфо. Герой Арцаха, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал-лейтенант Самвел Бабаян сегодня, 25 ноября опубликовал письмо, которое было направлено им еще в 2013 году тогдашнему президенту Армении Сержу Саргсяну.

В письме, поступившем в АрмИнфо, армянский генерал указывал на слабую тактику армянских вооруженных сил, которая находилась на уровне ХХ века, по сравнению с вооруженными силами Азербайджана. В то же время, находящаяся на вооружении Азербайджана боевая техника,оружие и тактика ведения современного боя значительно повышает их наступательные возможности, и для противника не составит труда в течение 10-ти дней провести успешную молниеносную военную кампанию против Армии обороны НКР.

"Мое мнение основывается на оценке информации о вооружении, тактической подготовке и оснащенности вооруженных сил Азербайджана. Беспокойство возобновления военных действий в зоне карабахского конфликта предположительно в апреле-мае 2014 года связано с тем, что:

1) в настоящее время власти Азербайджана ультимативно потребовали от членов Минской группы ОБСЕ принудить Армению к концу 2013 года подписать документ об уступках в Карабахском вопросе, осознавая при этом, что Ереван не может согласиться на предложенный вариант <компромисса>. Соответствующий проект рамочного документа ОБСЕ передан Вам для подписания и последующего продолжения переговорного процесса согласно заявленным в нем принципам; 2) в 2013 году завершаются военные контракты Азербайджана с рядом иностранных государств по закупке современного вооружения и боевой техники; 3) к февралю 2014 года планируется открытие железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Турцией через территорию Грузии; 4) в том же феврале 2014 года Азербайджан запустит два военных спутника, что вместе с беспилотниками израильского производства значительно увеличит их военные разведывательные возможности. Понимая всю пагубность сложившейся для армянской стороны ситуации молчание с моей стороны по вопросам обороны было бы равносильно предательству. У нас остается крайне ограниченное время (фактически 10 месяцев) для изменения ситуации. В этой связи считаю необходимым изменить тактику подготовки армянских войск по отражению вероятного удара противника с целью перехвата инициативы боевых действий, минимизации потерь личного состава и одновременно диктовки врагу собственных условий боя. Для этого необходимо приобрести следующие виды современного вооружения и боевой техники (список прилагается), в результате чего мы способны будем как победить противника, так и отсрочить сроки начала военных действий. В противном случае мы понесем большие потери и получим значительные материальные разрушения, что приведет к военному поражению, потере наших завоеваний в Арцахе, сотням тысячам новых беженцев и экономическому коллапсу Армении. Если мы не в состоянии приобрести предлагаемую военную технику с учетом ограниченности времени или по иным причинам, то остается вариант политических уступок, предлагаемых ОБСЕ, во избежание бессмысленного кровопролития, бесчисленных и невосполнимых жертв, разрушения национальной экономики и полного военного поражения. Данное мнение продиктовано реальной оценкой военно-политической ситуации в регионе, а не пораженческими настроениями. Путь же, предлагаемый мною, полагаю единственно верный, который позволит нам с минимальными потерями одержать 100%-ную военную победу и принудить противника к подписанию политического документа на выгодных для армянской стороны условиях. Приобретая названное вооружение и боевую технику, мы значительно (в 3-4 раза) экономим людской ресурс. Таким образом, настоящее предложение учитывает ограниченность людских возможностей нашей стороны и не требует масштабной мобилизации войск. В то же время, боевые возможности предлагаемой военной техники парализуют инициативу противника, позволят лишить его наступательных возможностей, контролировать плотность огня, подавить имеющееся у Азербайджана превосходство в авиации и артиллерии, а также приступить к победному контрнаступлению Армии обороны НКР. Я готов в Вашем присутствии обсуждать с военными специалистами и экспертами Министерства обороны Армении предлагаемый мною вариант модернизации армянской армии и тактики ведения боевых действий в зоне карабахского конфликта, как можно с точки зрения теории и практики военного искусства вести предстоящую войну. Уверен, что военные специалисты согласятся на 100% с моими предложениями. Если же они ознакомятся с ТТХ списка предлагаемого для приобретения вооружения и военной техники, то мое личное присутствие может потерять смысл. Таким образом, мои предложения ни в коем случае не связаны с личной озабоченностью карьерного роста, а продиктованы реальной оценкой ситуации и интересами нации. Объективно оценивая финансово-экономическое положение Армении, полагаю целесообразным использовать Ваш авторитет главы армянского государства для объединения финансового потенциала армянской диаспоры и бизнеса Армении в целях решения вышеуказанных задач. В противном случае поражение нашей стороны приведет к финансовым и личным потерям для представителей армянского бизнеса. Затягивание и нерешительность в решении названных вопросов обернется национальной катастрофой. Надеюсь на Ваше понимание глубины сложившегося положения и политическое здравомыслие", - говорилось в письме Самвела Бабаняна.