|Генпрокуратура: Получены многочисленные факты убийств и жестокого обращения к пленным армянам со стороны азербайджанских военных
|Итальянский Скио просит власти страны признать независимость Арцаха
|Подвергнут приводу правозащитник, председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян
|В Ереване обсудили послевоенную ситуацию в Армении, Арцахе и диаспоре
|Глава партии "Просвещенная Армения" обратился к председателю ЕКПП
|В Кремле рассказали о деятельности в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении опровергли отставку начальника Генштаба ВС
|Академическая общественность Армении потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Вараздат Карапетян меняет депутатский мандат на кресло торгового представителя Армении в Китае
|Благотворительный фонд <Мой шаг> перечислит 512.3 млн. драмов на счет Фонда <Страхования военнослужащих>
|Замглавы МИД Армении рассказал странам МОФ о военной агрессии Азербайджана и плачевных гуманитарных последствиях войны в Карабахе
|Более 20-и армянских диаспоральных структур требуют отставки Пашиняна
|В Армении выявлено 1563 новых случая заражения коронавирусом
|Перед зданием партии "ГД" представители молодежного крыла партии АРФ "Дашнкацутюн" проводят акцию протеста
|Прогноз: Парламент, избранный в существующих условиях, будет изначально провальным
|Аналитик: Решать наши проблемы должны мы, а не страны-сопредседатели
|Национальный герой Арцаха напомнил о письме Сержу Саргсяну
|Премьер-министр Армении принял ряд кадровых решений
|Глава МИД Арцаха и представитель МККК обсудили вопросы, связанные с возвращением пленных и военнопленных, а также поиском пропавших без вести
|Никол Пашинян: Мы должны не только подсчитать ущерб, но и предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить экономическую стабильность в Армении
|Премьер-министр РА: Призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкой поддержки в армянском обществе
|Туркменистан продолжит сотрудничать с Афганистаном по вопросам безопасности
|Ардшинбанк признан самым надежным банком Армении 2020 года
|Никол Пашинян: За пятилетний срок нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе
|ВС Азербайджана занимают без единого выстрела Карвачар в день рождения легендарного Монте Мелконяна
|Никол Пашинян встретился с членами семей военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся в плену в Азербайджане
|США и Армения обсудили карабахское урегулирование
|Совет парламента Армении обратится в КС с просьбой лишить Царукяна депутатского мандата
|Прекращены полномочия члена КРОУ Месропа Месропяна
|Доставленную в Карабах гуманитарную помощь направят в Шушу и Степанакерт
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го ноября
|Премьер-министр РА: Мы должны реформировать наше мышление, чтобы достичь наших целей
|Президент России провел телефонные разговоры с главами Армении и Азербайджана
|Ованнес Игитян: Фракция "Мой шаг" обсудила с президентом Арцаха ряд насущных вопросов
|Президент РА: Лучший путь к победе - правильно оценить собственные ценности и возможности
|Заместитель министра обороны Армении подал в отставку
|Военная полиция Армении призвала участников боевых действий, вернувшихся с фронта сдать оружие и боеприпасы
|Инфоцентр: Сотрудники МККК посетили находящихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц
|Трое депутатов от фракции "Мой шаг" отправились в Москву для встречи с представителями партии "Единая Россия"
|В Турции рассказали о механизмах контроля за перемирием в Карабахе
|МИД РФ: Россия поддержала предложение о взносе в 2 млн евто на работу МККК в Карабахе
|Джонатан Лакот: Франция внедряет структурированную систему помощи армянскому населению, пострадавшему от карабахского конфликта
|Путин рассчитывает на участие международных организаций в урегулировании в Карабахе
|Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Степанакерт
|В Ереване обсуждались правовые процессы на тему использования Азербайджаном в Нагорном Карабахе наемников - террористов
|Послы США и ЕС провели встречу с членами Комиссии по противодействию коррупции Армении
|Минфин РА: Собранные Всеармянским фондом "Айастан" финансовые ресурсы переданы правительству Армении
|Лавров и Зариф обсудили текущую обстановку в Нагорном Карабахе
|У посольства России в Армении прошла акция родственников пропавших без вести военнослужащих
|С 24 по 29 ноября в Армении ожидается погода без осадков
|Министр экономики Армении представил заявление о своей отставке
|Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе, но стоит ли ему верить
|Ушел из жизни генерал-майор Аствацатур Петросян
|Оппозиционер: Премьер-капитулянт должен уйти
|Конгресс Испании принял очередное предложение-ходатайство в поддержку Арцаха
|Премьер-министр РА: Есть надежда на то, что удастся найти и вернуть большую часть пропавших без вести в Карабахе солдат
|Совет парламента намерен обратиться в КС для лишения главы партии "Процветающая Армения" депутатских полномочий
|Бывший судья КС Ким Балаян объявил голодовку, он обвиняет Никола Пашиняна в свержении Конституционного строя
|Глава МИД Турции: Соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону и Армении
|После боевых действий в Карабахе Фонд "1000 драм" выплатил компенсации 104 бенефициарам
|Читать больше
АрмИнфо.В ежегодном рейтинге самых надежных банков мира известного американского журнала Global Finance четвертый год подряд Ардшинбанк признается самым надежным банком Армении.
Титул «Самый надежный банк года» присуждается на основании таких важных показателей деятельности банка, как результаты анализа рейтингов долгосрочных обязательств в иностранной валюте, присвоенных международными рейтинговыми агентствами Moody 's, Standard & Poor' s и Fitch, а также на основании анализа совокупных активов тысячи крупнейших банков из 112 стран мира.
По словам издателя и шеф-редактора журнала Джозефа Джаррапуто, в течение 2020 года мир страдал от пандемии COVID-19 и резкого спада экономической активности, что существенно повлияло на кредитоспособность банков. Рейтинги, составляемые «Global Finance» будут использоваться компаниями, инвесторами и частными лицами, в первую очередь, для оценки относительной безопасности банков, с которыми они решат вести дела.
«Мы высоко ценим признание наших заслуг на международном уровне. В период мирового кризиса, когда из-за пандемии все мы оказались в новой реальности, Ардшинбанк и дальше будет идти по пути надежности, качества сервиса и успешных финансовых результатов», - прокомментировал событие Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.
Напомним, что ранее журнал Global Financeн назвал Ардшинбанк Лучшим банком в Армении 2020 года. Лучшим банком 2020 года Ардшинбанк был признан и со стороны авторитетного журнала британских институциональных инвесторов «Euromoney», а журнал The Banker издательства Financial Times признал выпуск еврооблигаций Ардшинбанка “Сделкой года ” в Европе в 2020 году .
|Генпрокуратура: Получены многочисленные факты убийств и жестокого обращения к пленным армянам со стороны азербайджанских военных
|Итальянский Скио просит власти страны признать независимость Арцаха
|Подвергнут приводу правозащитник, председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян
|В Ереване обсудили послевоенную ситуацию в Армении, Арцахе и диаспоре
|Глава партии "Просвещенная Армения" обратился к председателю ЕКПП
|В Кремле рассказали о деятельности в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении опровергли отставку начальника Генштаба ВС
|Академическая общественность Армении потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Вараздат Карапетян меняет депутатский мандат на кресло торгового представителя Армении в Китае
|Благотворительный фонд <Мой шаг> перечислит 512.3 млн. драмов на счет Фонда <Страхования военнослужащих>
|Замглавы МИД Армении рассказал странам МОФ о военной агрессии Азербайджана и плачевных гуманитарных последствиях войны в Карабахе
|Более 20-и армянских диаспоральных структур требуют отставки Пашиняна
|В Армении выявлено 1563 новых случая заражения коронавирусом
|Перед зданием партии "ГД" представители молодежного крыла партии АРФ "Дашнкацутюн" проводят акцию протеста
|Прогноз: Парламент, избранный в существующих условиях, будет изначально провальным
|Аналитик: Решать наши проблемы должны мы, а не страны-сопредседатели
|Национальный герой Арцаха напомнил о письме Сержу Саргсяну
|Премьер-министр Армении принял ряд кадровых решений
|Глава МИД Арцаха и представитель МККК обсудили вопросы, связанные с возвращением пленных и военнопленных, а также поиском пропавших без вести
|Никол Пашинян: Мы должны не только подсчитать ущерб, но и предпринять конкретные шаги, чтобы восстановить экономическую стабильность в Армении
|Премьер-министр РА: Призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкой поддержки в армянском обществе
|Туркменистан продолжит сотрудничать с Афганистаном по вопросам безопасности
|Ардшинбанк признан самым надежным банком Армении 2020 года
|Никол Пашинян: За пятилетний срок нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе
|ВС Азербайджана занимают без единого выстрела Карвачар в день рождения легендарного Монте Мелконяна
|Никол Пашинян встретился с членами семей военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся в плену в Азербайджане
|США и Армения обсудили карабахское урегулирование
|Совет парламента Армении обратится в КС с просьбой лишить Царукяна депутатского мандата
|Прекращены полномочия члена КРОУ Месропа Месропяна
|Доставленную в Карабах гуманитарную помощь направят в Шушу и Степанакерт
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го ноября
|Премьер-министр РА: Мы должны реформировать наше мышление, чтобы достичь наших целей
|Президент России провел телефонные разговоры с главами Армении и Азербайджана
|Ованнес Игитян: Фракция "Мой шаг" обсудила с президентом Арцаха ряд насущных вопросов
|Президент РА: Лучший путь к победе - правильно оценить собственные ценности и возможности
|Заместитель министра обороны Армении подал в отставку
|Военная полиция Армении призвала участников боевых действий, вернувшихся с фронта сдать оружие и боеприпасы
|Инфоцентр: Сотрудники МККК посетили находящихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц
|Трое депутатов от фракции "Мой шаг" отправились в Москву для встречи с представителями партии "Единая Россия"
|В Турции рассказали о механизмах контроля за перемирием в Карабахе
|МИД РФ: Россия поддержала предложение о взносе в 2 млн евто на работу МККК в Карабахе
|Джонатан Лакот: Франция внедряет структурированную систему помощи армянскому населению, пострадавшему от карабахского конфликта
|Путин рассчитывает на участие международных организаций в урегулировании в Карабахе
|Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Степанакерт
|В Ереване обсуждались правовые процессы на тему использования Азербайджаном в Нагорном Карабахе наемников - террористов
|Послы США и ЕС провели встречу с членами Комиссии по противодействию коррупции Армении
|Минфин РА: Собранные Всеармянским фондом "Айастан" финансовые ресурсы переданы правительству Армении
|Лавров и Зариф обсудили текущую обстановку в Нагорном Карабахе
|У посольства России в Армении прошла акция родственников пропавших без вести военнослужащих
|С 24 по 29 ноября в Армении ожидается погода без осадков
|Министр экономики Армении представил заявление о своей отставке
|Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе, но стоит ли ему верить
|Ушел из жизни генерал-майор Аствацатур Петросян
|Оппозиционер: Премьер-капитулянт должен уйти
|Конгресс Испании принял очередное предложение-ходатайство в поддержку Арцаха
|Премьер-министр РА: Есть надежда на то, что удастся найти и вернуть большую часть пропавших без вести в Карабахе солдат
|Совет парламента намерен обратиться в КС для лишения главы партии "Процветающая Армения" депутатских полномочий
|Бывший судья КС Ким Балаян объявил голодовку, он обвиняет Никола Пашиняна в свержении Конституционного строя
|Глава МИД Турции: Соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону и Армении
|После боевых действий в Карабахе Фонд "1000 драм" выплатил компенсации 104 бенефициарам
|Читать больше
|Армен Дарбинян: Необходимо создать армянскую историю успеха. История коллапса миру неинтересна
|Аналитик: Борьба за участие в процессах вокруг Арцаха очевидна
|Социолог: Спасение нации в людях, не собирающихся делать выбора между нынешними и бывшими
|Политолог: Проблемы Армении масштабнее плана Пашиняна
|Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности