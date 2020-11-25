Среда, 25 Ноября 2020 11:08

АрмИнфо.В ежегодном рейтинге самых надежных банков мира известного американского журнала Global Finance четвертый год подряд Ардшинбанк признается самым надежным банком Армении.

Титул «Самый надежный банк года» присуждается на основании таких важных показателей деятельности банка, как результаты анализа рейтингов долгосрочных обязательств в иностранной валюте, присвоенных международными рейтинговыми агентствами Moody 's, Standard & Poor' s и Fitch, а также на основании анализа совокупных активов тысячи крупнейших банков из 112 стран мира.

По словам издателя и шеф-редактора журнала Джозефа Джаррапуто, в течение 2020 года мир страдал от пандемии COVID-19 и резкого спада экономической активности, что существенно повлияло на кредитоспособность банков. Рейтинги, составляемые «Global Finance» будут использоваться компаниями, инвесторами и частными лицами, в первую очередь, для оценки относительной безопасности банков, с которыми они решат вести дела.

«Мы высоко ценим признание наших заслуг на международном уровне. В период мирового кризиса, когда из-за пандемии все мы оказались в новой реальности, Ардшинбанк и дальше будет идти по пути надежности, качества сервиса и успешных финансовых результатов», - прокомментировал событие Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

Напомним, что ранее журнал Global Financeн назвал Ардшинбанк Лучшим банком в Армении 2020 года. Лучшим банком 2020 года Ардшинбанк был признан и со стороны авторитетного журнала британских институциональных инвесторов «Euromoney», а журнал The Banker издательства Financial Times признал выпуск еврооблигаций Ардшинбанка “Сделкой года ” в Европе в 2020 году .