Среда, 25 Ноября 2020 11:04

АрмИнфо. За пятилетний срок пребывания российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком. То есть пятилетний срок - это начало процесса, предусмотрена возможность автоматического продления. Я думаю, на данный момент главный вопрос - обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе и обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха, и я думаю и надеюсь, что российские миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию", - сказал глава армянского правительства.

По его словам, в настоящее время фактически есть консенсус по статусу Нагорного Карабаха. По крайней мере, этот консенсус имеется среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Армения согласна с этой точкой зрения, что переговорный процесс должен продолжиться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и те вопросы, которые не разрешены в совместном заявлении, должны стать предметом обсуждения в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. "Должен полностью восстановиться переговорный процесс.

Но на данный момент есть более оперативные вопросы, которые должны решаться. Я имею в виду полный обмен пленными, удерживаемыми лицами. Есть вопрос о пропавших без вести, есть вопрос обмена телами погибших. Я думаю, на данный момент мы должны сконцентрироваться именно на этих вопросах", - подчеркнул премьер-министр РА, добавив, что параллельно идет некоторое общение. "Мы общаемся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Я в постоянном контакте с президентом России. Недавно у нас состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Соединенных Штатах выборный процесс, и я надеюсь, что полная работоспособность сопредседательства Минской группы ОБСЕ восстановится очень скоро", - считает Никол Пашинян.