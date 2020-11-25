Среда, 25 Ноября 2020 10:33

АрмИнфо.Карвачарский (Кельбаджарский) район Нагорного Карабаха перешел под контроль ВС Азербайджана согласно ранее подписанному печально известному соглашению от 9 ноября.

Район перешел под контроль ВС Азербайджана 00:00 25 ноября, и сразу же подразделения ВС Азербайджана приступили к расчистки дорог для вхождения в Карвачар. Начиная с утренних часов, техника азербайджанской армии начала движение в направлении Карвачарского района от села Тогана Гейгельского района и Дашкесанского района АР.

Последние подразделения армянских ВС покинули Карвачар накануне, подрывая за собой объекты военного назначения. Стоит также заметить, что в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с 27 сентября по 9 ноября, подразделения АО НКР на этом направлении линии соприкосновения не уступили ни пяди земли вражеским сила.

Примечательно, что ВС Азербайджана занимают без единого выстрела Карвачар в день рождения национального героя Армении Монте Мелконяна, который участвовал в боях по защите этого района.

В период Арцахской войны Монте Мелконян был известен как самый опытный, бесстрашный и требовательный командир, авторитет и популярность которого выходили далеко за пределы Армении и Арцаха.

Он включился в борьбу по защите Арцаха в октябре 1990г. В начале 1991г. основал ''Патриотический'' отряд. С 1992г. был командиром оборонительного района Мартуни. Участвовал самооборонительных и освободительных боях в Иджеванском, Чамбаракском районах РА, в Шаумянском (Эркедж, Бузлух, Манашид, Карачинар), Мартакертском, Мартунийском районах НКР. Руководил освобидительные военные операции в Мартунийком, Карвачарском, Агдамском районах НКР. Погиб 12 июня 1993г. в районе с. Марзилу (у Агдама).

Монте Мелконян погиб 12 июня 1993 года в селе Марзилу в ходе спецоперации. "Мы не имеем право проиграть, мы должны отдать все, чтобы победить. Мы должны во многом себе отказывать, мы должны понимать, что эта война должна завершиться только нашей победой, другого варианта быть не может. Если мы потеряем Арцах, то закроем последнюю страницу в нашей истории", - говорил легендарный Монте Мелконян.