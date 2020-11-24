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 Вторник, 24 Ноября 2020 20:46
Александр Аванесов

Никол Пашинян встретился с членами семей военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся в плену в Азербайджане

Никол Пашинян встретился с членами семей военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся в плену в Азербайджане

АрмИнфо. Сегодня премьер-министр Никол Пашинян встретился с членами семей военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся в плену в Азербайджане.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр рассказал о работе, проводимой при посредничестве Международного комитета Красного Креста и Российской Федерации по обмену телами погибших, пленных и поиску пропавших без вести.

Премьер-министр выслушал присутствующих и ответил на их вопросы. Также была упомянута деятельность созданной межведомственной рабочей группы.


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