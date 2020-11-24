Вторник, 24 Ноября 2020 19:03

АрмИнфо. 23 и 24 ноября президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно источнику, в ходе разговоров подробно обсуждены итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений заявления лидеров трёх стран от 9 ноября.

Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению.

Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.