Вторник, 24 Ноября 2020 19:02

АрмИнфо. В Нагорном Карабахе есть проблемы связанные с беженцами, передачей территорий, селами, вопросы, связанные с миротворческой миссией, которые необходимо было обсудить с руководством Республики Арцах. Об этом в беседе с журналистами заявил зампред парламентской комиссии по внешним связям, депутат от фракции "Мой шаг" Ованнес Игитян, после встречи представителей фракции с президентом Арцаха Араиком Арутюняном. Депутат отметил, что в ходе встречи были обсуждены также вопросы, <о которых сейчас говорить некорректно, так как это усложнит процесс>. Однако вопрос об отмене военного положения не обсуждался, так как он входит в компетенцию исполнительной власти Армении.

Игитян сообщил о том, что задачи, парламентариям надо активизировать межпарламентские связи для решения таких актуальных проблем как поиск погибших военнослужащих и без вести пропавших. Этот вопрос необходимо поднимать и на всех международных парламентских площадках. Депутат подчеркнул, что родители без вести пропавших военнослужащих долны постоянно оповещаться о процессе их поисков. <Не смотря на то, что возможности властей Арцаха тут ограничены, отношение государства к этой проблеме должно быть очень чувствительным. <Я лично использую все свои связи в Европе и в России с тем, чтобы заставить определенные структуры активизировать эту работу. Для меня это гораздо важнее любого политического вопроса", - сказал Игитян.