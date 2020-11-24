Вторник, 24 Ноября 2020 18:00

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Иорданском Хашимитском Королевстве президент РА Армен Саркисян в столице Иордании Аммане встретился с представителями армянской общины Иордании.

Как передает пресс-служба президента РА, духовный пастырь армянской общины Иордании, отец Аветис Ипрачян приветствовал визит Армена Саркисяна, отметив, что община следит за событиями, происходящими на родине, хорошо осведомлена об арцахской войне. Он сообщил, что в те тяжелые дни иорданская община также пыталась поддержать соотечественников из Армении и Арцаха. "Желаю всем нам успехов, чтобы мы поступали мудро, чтобы преодолеть эти тяжелые кризисные дни, чтобы в ближайшем будущем встретить яркие победы, которым позавидует весь мир, мы будем гордиться этими делами", - сказал пастырь, добавив, что теперь необходимо действовать вместе, плечом к плечу, рука об руку. "Родина - величайшая святыня, защита которой - долг всех армян. Мы все должны бороться за безопасность и процветание своей родины", - сказал он.

Президент РА, поблагодарив за гостеприимство и поддержку в это трудное время, рассказал об азербайджано-турецкой войне против Арцаха, ситуации в стране, целях своего визита в Иорданию, а также ответил на вопросы представителей общественности. Армен Саркисян отметил, что существует много трудностей и проблем, связанные с нынешним статусом Арцаха. "Многие арцахцы сегодня нашли свой дом в Армении. Бог знает, временный это дом, или постоянный. Тысячи молодых армян погибли, тысячи детей потеряли своих родителей, тысячи молодых армян были ранены, тысячи солдат возвращаются домой, а дома их ждут большие экономические трудности, которые усугубились из-за коронавируса. Это реалии, перед которыми нельзя закрывать глаза", - сказал Армен Саркисян.

Он отметил, что лучший путь к победе - правильно оценить собственные ценности и возможности. Президент подчеркнул, что в эти тяжелые дни Армения снова находит своих друзей. "Иордания - дружественная нам страна. Когда я получил приглашение от Его Величества посетить Иорданию с официальным визитом в эти трудные дни, я с радостью принял его. Это приглашение доказывает, что в самый сложный для Армении момент Иордания тянется к нашей стране, показывая всему миру, в первую очередь, мусульманскому миру, что Армения не одинока", - сказал президент Армении.

Говоря о планах на будущее, президент РА особо отметил, что проиграть битву - это одно, а после этого встать, обрести силы, подготовиться к жизни для решения следующих задач - это необходимость. "У нас есть путь, этот путь труден, но мы можем преодолеть его, если будем все вместе, а не разделены на белых и черных, оппозиционеров и правительство. Давай перестанем ругать друг друга, поливать друг друга грязью. Надо работать с утра до вечера, не переставая, все вместе. Если мы не будем работать, мы будем проклинать друг друга, мы будем ждать, пока кто- нибудь придет и защитит нас. Но если ты не готов, даже твой ближайший родственник не защитит тебя, ведь зачем ему защищать, если ты не хочешь защищать себя сам. И для этого очень важно национальное единство. Это просто необходимость в данный момент", - сказал президент РА.

Касаясь состоявшихся в ходе визита встреч, президент Армении отметил, что в центре внимания встреч были вопросы углубления сотрудничества. "У этой страны есть опыт работы с людьми, лишенными крова. У этой страны тоже есть история создания современной армии. Эта страна всегда ценит культуру и образование. В ходе визита мы говорили о сотрудничестве в области образования, науки, новых технологий, искусственного интеллекта. Всем нам должно быть ясно, что следующая война будет война дронов, которыми будет управлять искусственный интеллект. Мы должны быть готовы к этой войне, путь к которой должен идти через образование, науку, естественные науки, искусственный интеллект. Мы также говорили об очень важном вопросе, например, о безопасности пищевых продуктов. Армении есть что предложить. Наши обсуждения были довольно широкими и эффективными", - сказал президент РА.