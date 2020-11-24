Вторник, 24 Ноября 2020 17:48

АрмИнфо. Военная полиция Армении призвала граждан, участвующих в боевых действиях и вернувшихся домой сдать полученное оружие и боеприпасы.

"В связи с боевыми действиями, начатыми 27 сентября и объявленном военном положением в Республике Армения, многие граждане в установленном порядке получили оружие и боеприпасы, и ушли на фронт. После установления режима прекращения огня в соответствии с трехсторонним соглашением, многие из них уже вернулись с поля боя, но еще не сдали свое оружие и боеприпасы.

Военная полиция еще раз призывает граждан, призванных на военную службу по призыву или по иным основаниям, добровольно сдать оружие и боеприпасы, полученные или приобретенные различными путями в ходе боевых действий", - говорится в сообщении ведомства, при этом напоминается, что согласно части 5 статьи 235 Уголовного кодекса РА, лицо, добровольно сдавшее незаконно хранимое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности, если его действия не содержат иного состава преступления.