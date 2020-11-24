Вторник, 24 Ноября 2020 17:44

АрмИнфо. При посредничестве миротворческого контингента Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста (МККК) ведутся работы по поиску без вести пропавших и эвакуации тел погибших. Об этом сообщает Единый армянский информационный центр.

"Согласованные со сторонами поисковые работы проводятся в ежедневном режиме, охватывая все пограничные направления Арцаха.

Возвращение пленных и обмен телами погибших являются одним из приоритетов государственных органов, в направлении чего продолжаются комплексные усилия. В рамках этого процесса сотрудники МККК посетили находящихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц", - отмечается в сообщении центра.

Отметим, что вот уже который день подряд родители и родственники военнослужащих пропавших без вести входе боевых действий проводят акции с требованием предоставить им информацию о местонахождении их близких. Накануне их принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Однако, сегодня они вновь вышли на улицы и в первой половине дня собрались у посольства РФ в Армении, где передали письмо с просьбой о помощи на имя президента России Владимира Путина. Сейчас они вновь пришли к правительству Армении, и требуют определенности в вопросе поиска их близких.

Стоит также отметить, что по сей день не известно общее число пропавших без вести лиц. Надлежащие госструктуры не предоставляют какой-либо внятной информации по этому вопросу. Также не озвучено общее число погибших в ходе боев и раненных.