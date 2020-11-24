Вторник, 24 Ноября 2020 17:40

АрмИнфо. Турция продолжает работу над механизмами контроля за перемирием в Карабахе, между наблюдательными пунктами будет патрулирование, заявил 24 ноября глава минобороны Турции Хулуси Акар.

"Работа над механизмами контроля за перемирием продолжается. Между наблюдательными пунктами в Нагорном Карабахе, которые будут построены, будет проводиться патрулирование", - цитирует Акара РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.