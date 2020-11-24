Вторник, 24 Ноября 2020 17:38

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин во время визита в Москву президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера поддержал предложение о том, чтобы целевым образом направить добровольный взнос в размере 2 млн евро на содействие работе МККК в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-24".

"Президент Путин поддержал предложение о том, чтобы очередной добровольный взнос, который Россия вносит в МККК, в размере 2 млн евро был направлен целевым образом на содействие работе этой структуры в Нагорном Карабахе и вокруг него", - сказал он. Все пункты трехсторонней договоренности по нагорнокарабахскому урегулированию выполняются, заявил Лавров. "Жизнеспособность договоренности подтверждается ежедневно, прекращение огня соблюдается полностью. Были инциденты во время операции по разминированию, как вы знаете, но это, наверное, неизбежно после конфликта, в котором были задействованы очень мощные силы с обеих сторон, но повторю, все обязательства, под которыми подписались президент Азербайджана, премьер-министр Армении вместе с нашим президентом, выполняются", - сказал Лавров.