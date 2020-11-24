Вторник, 24 Ноября 2020 17:37

АрмИнфо. Франция внедряет структурированную систему помощи армянскому населению, пострадавшему в результате нагорно- карабахского конфликта. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Дипломат напомнил, что по просьбе президента и министра Европы и иностранных дел, Франция прилагает скоординированные усилия по оказанию помощи армянскому населению, пострадавшему в результате нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, это мероприятие, управляемое комитетом в рамках Центра кризисной поддержки Министерства иностранных дел и Европы, мобилизует государство, ассоциации солидарности с Арменией, гуманитарные организации, объединенные в рамках , бизнес-фонды и больницы.

Лакот подчеркнул, что помощь осуществляется по трем ключевым направлениям, в частности:

"Во-первых, после проведенных в последние недели первых чрезвычайных операций, которые включали отправку хирургов и медицинского

оборудования в Армению, организуются многочисленные гуманитарные рейсы. Первый грузовой рейс, прибыл в Ереван воскресенье. Он доставил в Ереван отправленное властями Франции оборудование скорой медпомощи, в частности медпункт, который позволят обслужить до 500 человек, а также одеяла и гигиенические комплекты для раздачи пострадавшим от конфликта. Второй борт планирует прибыть в Ереван 27 ноября, в его грузе будут консолидироваться государственные средства, пожертвования, собранные ассоциациями солидарности, сотрудничающими с Арменией.

Во-вторых, в продолжение миссии врачей, прибывавших в Армению в октябре месяце, внимание уделяется укреплению сотрудничества между медицинскими учреждениями двух стран. Финансовое содействие будет предоставлено внешнеполитическим ведомством Франции. Во Франции уже мобилизованы больницы в Париже и Марселе, а также госпиталь в Лионе.

В-третьих, будет оказана поддержка программ, реализуемым в Армении гуманитарными организациями или агентствами ООН. Франция окажет этим учреждениям прямую финансовую поддержку на местах".

Вместе с тем посол Франции проинформировал, французские местные органы власти, некоторые из которых уже активно поддерживают проекты, реализовываемые в Армении, были приглашены внести свой вклад по трем вышеуказанным направлениям.

По словам французского дипломата, эта система гуманитарной помощи направлена на реагирование на чрезвычайную ситуацию, возникшую в результате нагорно- карабахского конфликта.

В заключение Лакот подчеркнул, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и Соединенными Штатами по-прежнему полностью мобилизована на поиск долгосрочного решения этого конфликта.