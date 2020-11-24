Вторник, 24 Ноября 2020 17:26

АрмИнфо. Под председательством министра юстиции Армении Рустама Бадасяна состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы координации внутригосударственных и внешних правовых процессов в связи с использованием во время войны в Арцахе наемников и иностранных террористов со стороны Турции и Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба Минюста, в ходе совещания также обсуждены вопросы международной взаимопомощи и координации внешних правовых процессов.

В совещании приняли участие Генеральный прокурор Армении, представитель РА в ЕСПЧ, представители Следственного комитета, Службы национальной безопасности, Центрального банка и офиса Защитника прав человека.